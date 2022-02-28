Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Montrö hükümlerini uyguluyoruz

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırıları devam ederken İstanbul'da boğazlar konusu gündeme geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söylemişti.Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:Savaş durumunda Türkiye savaşın tarafı ise yetki tamamen Türkiye’ye veriliyor. Tasarruf Türkiye’dedir. Savaşın tarafı değilse, savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin boğazdan geçmesi ile ilgili Türkiye’nin durdurma yetkisi var. Bu gemi savaş gemisiyse, Karadeniz’deki savaşın tarafı ülkedeki üssüne geri dönüyorsa onu engellemiyor.Çavuşoğlu 'Bu yetki kullanıldı mı?' sorusuna şu cevabı verdi:Hayır böyle bir geçiş olmadı şu ana kadar biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Bu çatışma ortamında Kıyıdaş olan olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş geçirmemesi konusunda uyardık. Bugüne kadar Ruslar, İhtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmaya harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk. Onlar ne için söylüyor: kıyıdaş olmayanların Karadeniz’e gönderdikleri gemilerin kalma süresi… 21 gün aynı anda 9 gemiden fazla geçemiyor. Kıyıdaş olmayanların gemilerinin toplamı 45 bin tonu geçemiyor. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağımızı söylüyoruz.Çavuşoğlu Rusya ya da Ukrayna'dan geçiş için talep sorusuna, 'Yok, Bugüne kadar herhangi bir geçiş olmadı. Yorumunuza göre, savaşın uluslararası kabul edilen tanımı yok. Şimdi bir günlük harekat değil resmen Ukrayna toprağında 2 ordu arasında ciddi savaş var.' dedi.