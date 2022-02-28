  • USD: 13,83 - 13,85
  • EURO: 15,47 - 15,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Montrö hükümlerini uyguluyoruz

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim 5. günde devam ederken Montrö Sözleşmesi yeniden gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Montrö hükümlerini uyguluyoruz
Ekleme: 28.02.2022 - 22:05 Güncelleme: 28.02.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Montrö hükümlerini uyguluyoruz
Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırıları devam ederken İstanbul'da boğazlar konusu gündeme geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:

Savaş durumunda Türkiye savaşın tarafı ise yetki tamamen Türkiye’ye veriliyor. Tasarruf Türkiye’dedir. Savaşın tarafı değilse, savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin boğazdan geçmesi ile ilgili Türkiye’nin durdurma yetkisi var. Bu gemi savaş gemisiyse, Karadeniz’deki savaşın tarafı ülkedeki üssüne geri dönüyorsa onu engellemiyor.

Çavuşoğlu 'Bu yetki kullanıldı mı?' sorusuna şu cevabı verdi:

Hayır böyle bir geçiş olmadı şu ana kadar biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Bu çatışma ortamında Kıyıdaş olan olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş geçirmemesi konusunda uyardık. Bugüne kadar Ruslar, İhtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmaya harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk. Onlar ne için söylüyor: kıyıdaş olmayanların Karadeniz’e gönderdikleri gemilerin kalma süresi… 21 gün aynı anda 9 gemiden fazla geçemiyor. Kıyıdaş olmayanların gemilerinin toplamı 45 bin tonu geçemiyor. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağımızı söylüyoruz.

Çavuşoğlu Rusya ya da Ukrayna'dan geçiş için talep sorusuna, 'Yok, Bugüne kadar herhangi bir geçiş olmadı. Yorumunuza göre, savaşın uluslararası kabul edilen tanımı yok. Şimdi bir günlük harekat değil resmen Ukrayna toprağında 2 ordu arasında ciddi savaş var.' dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Montrö hükümlerini uyguluyoruz
Rus saldırısında Kiev’in bombalanma anı!
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı zor da olsa mağlup etti
Rusya'dan NATO'ya sert tepki: Düşmanca kabul edilir
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi kararını duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya-Ukrayna müzakeresi altı saat sürdü: Heyetler başkentlere dönüp istişarede bulunacak
Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı
Macron'dan Putin'e flaş çağrı!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell:'Rus gazına bağımlılık azalmalı'
Rusya ile Ukrayna ateşkes için masada! Ukrayna'nın talepleri belli oldu...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
CHP ve İYİ Parti korumaları kavga etti
Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında kaza: 7 yolcu yaralandı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'den teröre kalkan çıktı! Gizli ortak HDP'nin gönlünü almak için kayyum maddesi koydular
Hasavrat hesabı deşifre oldu!
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus tanklarının üzerindeki gizemli V işareti kafaları karıştırdı! Tek bir iddia var...
Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya göndereceği askeri yardımlar belli oldu!
BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı

BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

Gazprom Avrupa'ya kötü haberi duyurdu: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Gazprom Avrupa'ya kötü haberi duyurdu: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!