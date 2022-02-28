28 Şubat Gram Altın Ne kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

28 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları haftanın ilk iş günü olması nedeniyle birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesiyle altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Bu nedenle konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ardından dünya piyasası oldukça etkilendi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı araştırmalara başladı. Altın fiyatlarının dalgalı ilerlemesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı'na yapılan açıklamada ''Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum'' ifadeleri kullanıldı. Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 28 Şubat 2022 altın fiyatları;ALIŞ: 784,47SATIŞ: 819,19ALIŞ: 5.769,00SATIŞ: 5.892,00ALIŞ: 5.420,21SATIŞ: 5.528,37ALIŞ: 1.407,00SATIŞ: 1.441,00ALIŞ: 863,62SATIŞ: 863,83ALIŞ: 5.617,00SATIŞ: 5.702,00Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle tüm dünya piyasası etkilendi. Bu nedenle uzmanlar tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama merak ediliyor. Altın fiyatlarıyla ilgili olarak İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada “Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler. Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler.2,5 aydır insanların yüzde 75'ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar.” İfadeleri kullanıldı. Ayrıca borsanın değer kaybetmesiyle ilgili olarak -Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi yol varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.” Sözlerini ekledi.