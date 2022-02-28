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2022 CTE Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman? 2022 CE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

2022 CTE sözleşmeli personel alımı adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 CTE sözleşmeli personel alımı ne zaman soruları yer alıyor. Peki, CTE 2022 sözleşmeli personel alımı ne zaman? CTE personel alımı başvuruları ne zaman? CTE personel alımı şartları neler? İşte merak edilenler....

Ekleme: 28.02.2022 - 09:13 Güncelleme: 28.02.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
2022 CTE Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman? 2022 CE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları
2022 CTE sözleşmeli personel alımı Adalet Bakanlığı’nda çalışmak isteyen birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 CTE sözleşmeli personel alımı ne zaman ve 2022 CTE infaz koruma memuru başvuru şartları neler soruları yer alıyor. İlgiyle takip edilen konu hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. CTE 2022 sözleşmeli personel alımı ne zaman ve 2022 CTE infaz koruma memuru alımı başvuru şartları için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.


2022 CTE Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman? 2022 CE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

2022 CTE Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuruları Ne Zaman?


Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 CTE infaz koruma memuru alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Alımlar hakkında Adalet bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada kadro sayısı açıklandı. Açıklama sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Başvuruların ise 27 Şubat 2022 tarihinde duyurunun yapılmasını ardından başvuruların 1 Mart günü alınacağı belirtildi. CTE tarafından belirtilen kadrolar ise şu şekilde belirtildi;

İnfaz ve Koruma Memuru,
Büro Personeli ( Ceza İnfaz Kurumu katibi ),
Hemşire,
Sağlık Teknikeri,
Teknisyen,
Destek Personeli ( Şoför, Kaloriferci, Aşçı ),

2022 CTE Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman? 2022 CE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

CTE 2022 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?


CTE 2022 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan vatandaşlar konuyla ilgili olarak birçok detayı merak ediyor. İnfaz koruma memuru için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

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