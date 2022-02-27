Casusluktan tutuklanan savcı, İranlı istihbaratçıları adliyede ağırlamış

İran İstihbarat birimleriyle bağlantılı By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da arasında olduğu 17 kişilik casusluk hücresiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. MİT tarafından aylarca takip edilen ve deşifre olan İhsan Sağlam ve ekibinin, eski Albay Mashali Firouze'yi 2019 yılında İran istihbaratına teslim etmesinden sonra, İran'da özel olarak ağırlandığı ortaya çıktı. Sağlam'ın Firouze'yi, 'İran'ın hedefindesin seni Erbil üzerinden İsrail'e kaçıracağım' vaadiyle kandırdığı gün yüzüne çıktı. Firouze'nin kaçırıldığı aracın da HSK tarafından açığa alınan, 'Askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklanan Savcı Davut Yılmaz'a ait olduğu saptandı. Yılmaz'ın 2 polisle bağlantılı olduğu ve İranlı muhalifleri kaçırmak için ekip kurduğu öğrenildi.İRAN İSTİHBARATINDAN 4 ÜST DÜZEY YETKİLİ KARŞILADIElde edilen bilgilere göre; 2019 Mart ayında hücrede yer alan İhsan Sağlam, Morteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini İstanbul'dan bir adet yer tarama cihazı ile beraber İran İstihbaratı tarafından İran'a geçti. Bu 3'lüyü Tahran'da bulunan Humeyni Havalimanı'ndan sadece devlet başkanlarının ağırlandığı VIP geçişten geçirildi. Karşılayanlar ise, İran Askeri İstihbarat 1. Başkan Yardımcısı Dr. Shirazi, İran Askeri İstihbarat Dış Operasyonlar Lojistik Başkanı Meghdad Habibi, İran Askeri İstihbarat İçişleri Müdürü Hussein Ashtiyani ve İran Askeri İstihbarat Siber Daire Başkanı Reza Mozafari'ydi.İRAN İSTİHBARATI KORUMALI EVDE AĞIRLADITahran'da İran istihbaratının gizli ve korumalı bir evinde İhsan Sağlam ve beraberindeki 2 kişi misafir edildi. Yaklaşık 2 ay İran'da kalan Sağlam, burada 4 üst düzey askeri bürokrat tarafından sorguya çekildi. İranlı muhalif albayı kaçırarak teslim eden Sağlam'a, 'Bize hangi konularda yardımcı olabilirsin' şeklinde işbirliğini pekiştirme amacıyla teklif yapıldı. İran Askeri İstihbarat 1. Başkan Yardımcısı Dr. Shirazi, Sağlam'a bir adet sahte isimle tanzim edilmiş bir İran pasaportu sundu. Sağlam, İran İstihbaratındaki Afrika'da para konusunda ve Türkiye'ye kaçan İran rejim muhalifleri konusunda bilgiler konusunda yardımcı olacağını söyledi.'BANA NE KADAR GÜVENDİYSENİZ ONA DA O KADAR GÜVENEBİLİRSİNİZ'Soruşturma kapsamında itirafçı Morteza Sultan Sanjari'nin iddialarına göre, İran İstihbaratının ağırladığı İhsan Sağlam'a bu ziyarette, Savcı Yılmaz'la direkt olarak temas kurulma ihtimali soruldu. Sağlam'ın savcı Yılmaz için, 'Bana ne kadar güvendiyseniz ona da o kadar güvenebilirsiniz. Sağlam bir arkadaşımızdır' dediği öne sürüldü.İRAN İSTİHBARATINDAN SAVCIYA MAKAMINDA ZİYARETSağlam'ın savcı Yılmaz hakkındaki bu değerlendirmesi sonrası İran istihbaratı Yılmaz'la temas kurması için Morteza Sultan Sanjari'yi görevlendirdi. Seyedmehdi Hosseini ile Savcı Davut Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiklerini öne süren Sanjari, 'Mehdi'yi İran Askeri Dış İstihbaratı Operasyonlar Müdürü olarak tanıttım. Mehdi, benim aracılığımla İranlı bir muhalifin kaçırılması işini yapıp yapamayacağını sordu. Savcı Yılmaz, kendisinin bir ekibinin olduğunu bu işi yapabileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak iki şartının olduğunu söyledi. Adamın Türk olmaması ve İhsan Sağlam'dan işi tamamen alarak kendisine vermesi gerektiğini ifade etti. Mehdi de bu şartları kabul etti' ifadelerini kullandı.ARAÇTAN SAHTE ÖZEL KUVVETLER KİMLİĞİ ÇIKTIÖte yandan İranlı rejim muhalifi Shahnam Golshani'yi kaçırmayı planlarken yakalanan İhsan Sağlam'ın kullandığı savcı Yılmaz'a ait otomobilde sahte hazırlanmış 'Özel Kuvvetler' kimliğine rastlandı. Sağlam'ın muhalifleri kaçırma amacıyla yaptığı keşif faaliyetlerinde bu kimliği korkutmak amacıyla kullandığı belirlendi.