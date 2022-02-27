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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova-Kiev gerilimine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Hem Ukrayna hem de Rus mevkidaşıyla görüştüğünü belirterek Çavuşoğlu, Belarus sınırında "mümkünse yarın" bir görüşme olabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz
Ekleme: 27.02.2022 - 17:52 Güncelleme: 27.02.2022 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Bizim umudumuz yarınki olacak görüşmelerde kalıcı bir ateşkesin olması. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurguluyoruz.

Vatandaşlarımızı denizden ve karadan getirmek için çabalıyoruz.

Bu savaş başlanmadan önce de hazırlıklarımızı yapmıştık, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı tek tek arayarak, mesajlar göndererek bir an önce ayrılmalarını söylemiştik. Ayrıca THY'ye daha büyük gövdeli uçaklar koymasını söylemiştik. Neticede vatandaşlarımız çatışma, savaş başladıktan sonra dönmek istediklerini ilettiler.

Gerekli çalışmaları, gereken gayreti gösteriyoruz. Dün değişik şehirlerden 870 civarında vatandaşımızı Romanya sınırına getirdik. Bugün 580 civarında vatandaşımız da Türkiye'ye girmiş bulunuyor. Kendi imkanlarıyla sınıra gelen vatandaşlarımız da var. Sınırdan kolay geçmeleri için arkadaşlarımızı görevlendirdik.
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