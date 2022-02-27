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27 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

27 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer alıyor. Peki, 27 Şubat televizyonda neler var? 27 Şubat yayın akışı nasıl? Bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.02.2022 - 09:43 Güncelleme: 27.02.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
27 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
Pazar günü evde dizi keyfi yapmak isteyenler 27 Şubat yayın akışı hakkında araştırmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat yayın akışı nasıl ve 27 Şubat bugün televizyonda neler var sorusu oldu. Birçok dizi, yarışma ve programın yer alması nedeniyle izleyiciler karar vermekte zorlanıyor. Diziler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler de aram motoruna yönelerek konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için araştırmalara başladı. 27 Şubat yayın akışı nasıl ve 27 Şubat bugün televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


27 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?


27 Şubat Yayın Akışı Nasıl?



27 Şubat yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de 27 Şubat yayın akışı nasıl sorusu oldu. Birçok kişi bu nedenle araştırmalarını hızlandırdı. İşte 27 Şubat yayın akışı listesi;



ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet

12.05 Yalnız Kurt

15:05 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel



KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştuça

09:40 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yumurcak Küçük Kovboy

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19.00 Miraç Kandili Özel

20:00 Yargı


27 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?



TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:39 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

15:45 Yerli Sinema

20.00 Survivor All Star



SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Oğlum



FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum



STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show



27 ŞUBAT PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Yeşil Deniz

09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50Enine Boyuna

13:00Kameralı Adam

13:45Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:30Tozkoparan İskender

18:00Ana Haber

18:30Miraç Kandili Özel

20:00Teşkilat



27 Şubat 2022 Pazar 

08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)

10:00 - Ortak Akıl (Canlı)

12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)

13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)

14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)

14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)

15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)

16:45 - Dinamit (Canlı)

18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

19:30 - KAÇAKLAR (Film)

21:15 - PASİFİK SAVAŞI (Film)

23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)

01:15 - KAÇAKLAR (Film)

03:15 - PASİFİK SAVAŞI (Film)

05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)

06:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Tekrar)






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