27 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
27 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer alıyor. Peki, 27 Şubat televizyonda neler var? 27 Şubat yayın akışı nasıl? Bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...
Pazar günü evde dizi keyfi yapmak isteyenler 27 Şubat yayın akışı hakkında araştırmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat yayın akışı nasıl ve 27 Şubat bugün televizyonda neler var sorusu oldu. Birçok dizi, yarışma ve programın yer alması nedeniyle izleyiciler karar vermekte zorlanıyor. Diziler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler de aram motoruna yönelerek konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için araştırmalara başladı. 27 Şubat yayın akışı nasıl ve 27 Şubat bugün televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
27 Şubat Yayın Akışı Nasıl?
27 Şubat yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de 27 Şubat yayın akışı nasıl sorusu oldu. Birçok kişi bu nedenle araştırmalarını hızlandırdı. İşte 27 Şubat yayın akışı listesi;
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet
12.05 Yalnız Kurt
15:05 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştuça
09:40 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yumurcak Küçük Kovboy
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19.00 Miraç Kandili Özel
20:00 Yargı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:39 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
15:45 Yerli Sinema
20.00 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Oğlum
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
27 ŞUBAT PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Yeşil Deniz
09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50Enine Boyuna
13:00Kameralı Adam
13:45Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
16:30Tozkoparan İskender
18:00Ana Haber
18:30Miraç Kandili Özel
20:00Teşkilat
27 Şubat 2022 Pazar
08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)
10:00 - Ortak Akıl (Canlı)
12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)
13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)
14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)
14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)
15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)
16:45 - Dinamit (Canlı)
18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
19:30 - KAÇAKLAR (Film)
21:15 - PASİFİK SAVAŞI (Film)
23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)
01:15 - KAÇAKLAR (Film)
03:15 - PASİFİK SAVAŞI (Film)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Tekrar)