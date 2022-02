27 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

27 Şubat Yayın Akışı Nasıl?



Pazar günü evde dizi keyfi yapmak isteyenler 27 Şubat yayın akışı hakkında araştırmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu oldu. Birçok dizi, yarışma ve programın yer alması nedeniyle izleyiciler karar vermekte zorlanıyor. Diziler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler de aram motoruna yönelerek konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.27 Şubat yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de 27 Şubat yayın akışı nasıl sorusu oldu. Birçok kişi bu nedenle araştırmalarını hızlandırdı. İşte 27 Şubat yayın akışı listesi;07.30 Atv’de Hafta Sonu10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet12.05 Yalnız Kurt15:05 Destan19.00 Atv Ana Haber Bülteni20.00 Nihat Hatipoğlu ile Kandil Özel07:00 Sihirli Annem08:30 Konuştuça09:40 Magazin D Pazar13:00 Arda ile Omuz Omuza14:00 Yumurcak Küçük Kovboy16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu19.00 Miraç Kandili Özel20:00 Yargı06:30 Oynat Bakalım08:30 Çook Yaşa10:39 Gazete Magazin12:15 Survivor All Star15:45 Yerli Sinema20.00 Survivor All Star10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Aziz18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Oğlum08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Aşk Mantık İntikam13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi15:30 Mahkum19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:00 Mahkum08:30 Çizgi Film Kuşağı11:00 Tülin Şahin ile Moda12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk14:00 Kaderimin Oyunu18:45 Star Haber20:00 İbo Show06:25 Yeşil Deniz09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'11:50Enine Boyuna13:00Kameralı Adam13:45Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli16:30Tozkoparan İskender18:00Ana Haber18:30Miraç Kandili Özel20:00Teşkilat08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)10:00 - Ortak Akıl (Canlı)12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)16:45 - Dinamit (Canlı)18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)19:30 - KAÇAKLAR (Film)21:15 - PASİFİK SAVAŞI (Film)23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)01:15 - KAÇAKLAR (Film)03:15 - PASİFİK SAVAŞI (Film)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Tekrar)