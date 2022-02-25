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Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı

Ukrayna Rusya savaşı ikinci gününe girdi. Rusya hava saldırılarına devam ederken, Kiev ve Herkov'da halk geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Saldırılardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan halkın paniği ve korkusu görüntülere böyle yansıdı. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı
Ekleme: 25.02.2022 - 09:14 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı
Rusya'nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor. Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalışıyor.

İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldığını ifade edildi.
Rus işgali altındaki Harkov'un Belediye Başkanı İgor Terehov, halkın sığındığı metro istasyonuna giderek, halka sağduyu olmaları çağrısından bulundu.

Terehov, "Saat 15.00'te kente bomba düştüğü için size metro istasyonlarına inme çağrısında bulundum.

Tren ve metro seferlerini durdurma talimatı verdim" ifadelerini kullanarak, Harkov halkından metro istasyonlarından çıkmamalarını istedi.

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