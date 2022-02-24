Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi! Putin'e çok ağır sözler...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, acil durum toplantısının ardından dünyaya seslendiği konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'şeytan' dedi. Zelenskiy, sonuna kadar mücadele edeceklerini bağımsızlıklarından asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Zelenskiy, seferberlik çağrısı yaptı, "Eli silah tutan herkes orduya katılabilir. Savaş gazilerimizi de göreve çağırdık. Yaralılarımız var, kan bağışı yapın." dedi.



ZELENSKİY DÜNYAYA SESLENDİ, RUSYA'YA MEYDAN OKUDU



Zelenskiy, acil durum toplantısının ardından ulusa ve dünyaya şu sözlerle seslendi:



Eli silah tutan herkes ordumuza katılabilir. Bizler savaş gazilerini de göreve çağırıyoruz. Rusya ağır zaiyata uğrayacak. Ağır yaralılarımız var, kan bağışına ihtiyacımız var. Lütfen gelin kan verin.



"ARTIK RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA BAĞLAR TAMAMEN KOPTU"



Zelenskiy, Ukrayna'nın finansal olarak gerkeli gücünün olduğunu belirtti, "Ukrayna'yı savunmak için gerekli kaynaklara sahibiz. Bu sabah tarihe geçti. Bizim ve Rusya için farklı bir şekilde tarihe geçti. Artık Rusya ile bağlar koptu. Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecek. Rusya devletimize saldırdı. Almanya bile böyle bir hinlik ile bize saldırmadı." dedi.



PUTİN'E ÇOK AĞIR SÖZLER: BU ŞEYTAN BİR ULUSU YOK ETMEK İSTİYOR



Rusya halkına savaşı protesto etmeleri yönünde çağrıda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus halkı seçim yapmak durumunda. Rusya'daki herkes bu savaşı protesto edebilir. Hem Ukrayna vatandaşları hem Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bu şeytan burada bir ulusu yok etmek istiyor. Biliyorum bunları sosyal medyada engelleyecek, bloklayacak." diye konuştu