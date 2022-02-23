Baykar paylaştı: 'Akıncı' şimşeklerin takibinde

Baykar, AKINCI'nın uçuşu esnasında arkadan şimşeğin çaktığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" ifadeleri kullanıldı.

Baykar Teknoloji tarafından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıldı.Yapılan paylaşımda AKINCI'nın uçuşunda bir kare yer aldı. AKINCI'nın uçuşu gerçekleştirdiği esnada hava şimşek çaktığı da görüldü.Paylaşım, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" sözleriyle yapılırken "Milli Tekonoloji Hamlesi" etiketi de kullanıldı.