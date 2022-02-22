25 Şubat BİM İndirimli Ürünleri Neler? 25 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Listesi
BİM aktüel ürünleri bu haftada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Şubat BİM aktüel ürünleri neler sorusu yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünleri neler? BİM aktüel ürünler listesi nelerdir? 25 Şubat BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte merak edilenler...
25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Şubat BİM indirimli ürünleri neler ve 25 Şubat 2022 BİM aktüel ürünler listesi yer alıyor. Her hafta belirli ürünlere yapılan indirimler nedeniyle bu haftaki ürünler de yakından takip edildi. Kaliteli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 25 Şubat BİM indirimli ürünleri neler ve 25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
25 Şubat BİM Aktüel Ürünler Listesi
25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde ve 25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi yer aldı. Konuyla ilgili olarak indirimleri yakından takip eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte 25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi;
Woon 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 2.299 TL
Philips GC2990 Powerlife Buharlı Ütü 399 TL
Philips FC9330 Süpürge 1.299 TL
Philips BT1209 Erkek Bakım Seti 199 TL
Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 699 TL
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 399 TL
Fakir Türk Kahvesi Makinesi 399 TL
Chef's Pro Blender Seti 299 TL
Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL
Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 69,90 TL
Chef's Sahan 20 cm 49,90 TL
Onyo Koltuk Arkası Bardak Tutucu 2'li 4,90 TL
Kapı Koruma Bandı 4'lü 9,95 TL
Borosilikat Cezve 49,90 TL
Plastik Elma Çerezlik 2,50 TL
Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 6'lı 24,90 TL
Kütahya Porselen Dekorlu Porselen Demlik 59,90 TL
Desenli Mermer Kapaklı Baharat Seti 4'lü 59,90 TL
Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 19,90 TL
Çekmece İçi Kaşıklık 19,90 TL
LAV Pastel Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 27,90 TL
LAV Pastel Renkli Çay Seti 59,90 TL
LAV Katlı Cam Sunumluk 34,90 TL
Mini Kapaklı Kutu Organizer 27,90 TL
Midi Kapaklı Kutu Organizer 37,90 TL
Maxi Kapaklı Kutu Organizer 44,90 TL
Dikdörtgen Büyük Boy Lüks Süet Sepet 28,90 TL
Dikdörtgen Küçük Boy Lüks Süet Sepet 24,90 TL
Silindir Büzgülü Büyük Boy Lüks Süet Sepet 44,90 TL
Vakumlu Hurç Seti 3'lü 24,90 TL
İki Gözlü Çekmece 27,90 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 13,90 TL
Başucu Düzenleyici 23,90 TL
Dolap İçi Katlı Askılı Organizer 29,90 TL
Çok Amaçlı Çanta 23,90 TL
Bölmeli Dolap Düzenleyici 19,90 TL
Ayakkabı Hurcu 16,90 TL
Gezer Kışlık Terlik 22,50 TL
Mini Akordiyon Düzenleyici 9,50 TL
Midi Akordiyon Düzenleyici 10,50 TL
Maxi Akordiyon Düzenleyici 11,50 TL
Pencereli Maxi Hurç 13,90 TL
Pencereli Mega Hurç 16,90 TL
Çok Amaçlı Büyük Kutu 34,90 TL
Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 27,90 TL
Raf Düzenleyici 17,90 TL
Baskılı Hurç 9,90 TL
Vestiyer 399 TL
Eskitme Ahşap Çiçeklik 129 TL
Ahşap Fener 69,90 TL
Ponpon Led Işık 20'li 89,90 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 34,90 TL
Temizlik Seti 49,90 TL
Saplı Faraşlı Fırça 17,90 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 9,90 TL
1000 Parça Puzzle 59,90 TL
Lisanslı 100 Parça Puzzle 19,90 TL
Oyuncak Pastalı Çay Seti 49,90 TL
Alışveriş Zamanı Hafıza Oyunu 22,90 TL
Lisanslı Şeffaf Yumurta 13,50 TL
Lisanslı Top 2'li 12,90 TL
Oyuncak Kamyon 29,90 TL
Piccolo Mondi Işıklı Sesli Uçak 99,90 TL
LC Lokomotif Tren 39,90 TL
Hikaye Kitapları 7,90 TL