25 Şubat BİM İndirimli Ürünleri Neler? 25 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Listesi

BİM aktüel ürünleri bu haftada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Şubat BİM aktüel ürünleri neler sorusu yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünleri neler? BİM aktüel ürünler listesi nelerdir? 25 Şubat BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte merak edilenler...

25 Şubat BİM Aktüel Ürünler Listesi



25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Her hafta belirli ürünlere yapılan indirimler nedeniyle bu haftaki ürünler de yakından takip edildi. Kaliteli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler arama motorlarına yöneldi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer aldı. Konuyla ilgili olarak indirimleri yakından takip eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte 25 Şubat BİM aktüel ürünler listesi;Woon 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 2.299 TLPhilips GC2990 Powerlife Buharlı Ütü 399 TLPhilips FC9330 Süpürge 1.299 TLPhilips BT1209 Erkek Bakım Seti 199 TLKumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 699 TLFakir Şarjlı El Süpürgesi 399 TLFakir Türk Kahvesi Makinesi 399 TLChef's Pro Blender Seti 299 TLFakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TLFakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TLChef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 69,90 TLChef's Sahan 20 cm 49,90 TLOnyo Koltuk Arkası Bardak Tutucu 2'li 4,90 TLKapı Koruma Bandı 4'lü 9,95 TLBorosilikat Cezve 49,90 TLPlastik Elma Çerezlik 2,50 TLPaşabahçe Heybeli Çay Bardağı 6'lı 24,90 TLKütahya Porselen Dekorlu Porselen Demlik 59,90 TLDesenli Mermer Kapaklı Baharat Seti 4'lü 59,90 TLBardaklı Baş Ucu Sürahisi 19,90 TLÇekmece İçi Kaşıklık 19,90 TLLAV Pastel Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 27,90 TLLAV Pastel Renkli Çay Seti 59,90 TLLAV Katlı Cam Sunumluk 34,90 TLMini Kapaklı Kutu Organizer 27,90 TLMidi Kapaklı Kutu Organizer 37,90 TLMaxi Kapaklı Kutu Organizer 44,90 TLDikdörtgen Büyük Boy Lüks Süet Sepet 28,90 TLDikdörtgen Küçük Boy Lüks Süet Sepet 24,90 TLSilindir Büzgülü Büyük Boy Lüks Süet Sepet 44,90 TLVakumlu Hurç Seti 3'lü 24,90 TLİki Gözlü Çekmece 27,90 TL12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 13,90 TLBaşucu Düzenleyici 23,90 TLDolap İçi Katlı Askılı Organizer 29,90 TLÇok Amaçlı Çanta 23,90 TLBölmeli Dolap Düzenleyici 19,90 TLAyakkabı Hurcu 16,90 TLGezer Kışlık Terlik 22,50 TLMini Akordiyon Düzenleyici 9,50 TLMidi Akordiyon Düzenleyici 10,50 TLMaxi Akordiyon Düzenleyici 11,50 TLPencereli Maxi Hurç 13,90 TLPencereli Mega Hurç 16,90 TLÇok Amaçlı Büyük Kutu 34,90 TLÇok Amaçlı Baza Altı Kutusu 27,90 TLRaf Düzenleyici 17,90 TLBaskılı Hurç 9,90 TLVestiyer 399 TLEskitme Ahşap Çiçeklik 129 TLAhşap Fener 69,90 TLPonpon Led Işık 20'li 89,90 TLVantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 34,90 TLTemizlik Seti 49,90 TLSaplı Faraşlı Fırça 17,90 TLTuvalet Fırçası Çeşitleri 9,90 TL1000 Parça Puzzle 59,90 TLLisanslı 100 Parça Puzzle 19,90 TLOyuncak Pastalı Çay Seti 49,90 TLAlışveriş Zamanı Hafıza Oyunu 22,90 TLLisanslı Şeffaf Yumurta 13,50 TLLisanslı Top 2'li 12,90 TLOyuncak Kamyon 29,90 TLPiccolo Mondi Işıklı Sesli Uçak 99,90 TLLC Lokomotif Tren 39,90 TLHikaye Kitapları 7,90 TL