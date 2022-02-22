22 Şubat Salı Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
22 Şubat Salı yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat yayın akışı nasıl sorusu bulunuyor. Peki, 22 Şubat yayın akışı nasıl? 22 Şubat bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte merak edilenler...
22 Şubat Salı yayın akışı evde televizyon keyfi yapmak isteyenler tarafından aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat yayın akışı nasıl ve bugün televizyonda neler var soruları yer aldı. Birbirinden farklı dizi ve filmlerin vizyona girmesinin ardından dizi sektöründe rekabet de çoğalıyor. 22 Şubat yayın akışı ve bu akşam hangi diziler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
22 Şubat Yayın Akışı Nasıl?
22 Şubat Salı yayın akışı sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu oldu. Gündüz kuşağı programlarından dizilerin yeniş bölümüne kadar konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. 22 Şubat yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;
ATV GÜNLÜK YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan'la Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
14:45 Canım Annem
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Baba (Yeni Dizi)
BEYAZ TV GÜNLÜK YAYIN AKIŞI
07:45 - Sonay Gökhan'la Biz Bize (Yeni Bölüm)
08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)
11:00 - Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var (Canlı)
13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)
15:45 - Belma Belen'le Geziyoruz (Yeni Bölüm)
16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)
18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)
19:30 - KARANLIK ŞEHİR (Film)
21:45 - HIZLI VE KORKUSUZ (Film)
23:30 - KARANLIK ŞEHİR (Film)
01:15 - HIZLI VE KORKUSUZ (Film)
03:15 - KARANLIK ŞEHİR (Film)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - HIZLI VE KORKUSUZ (Film)