22 Şubat Salı Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

22 Şubat Yayın Akışı Nasıl?



evde televizyon keyfi yapmak isteyenler tarafından aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave bugün televizyonda neler var soruları yer aldı. Birbirinden farklı dizi ve filmlerin vizyona girmesinin ardından dizi sektöründe rekabet de çoğalıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu oldu. Gündüz kuşağı programlarından dizilerin yeniş bölümüne kadar konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına yöneldi.şu şekilde sıralanabilir;08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16:20 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber20:00 Destan09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Üç Kız Kardeş07:00 Mesut Yar ile Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18.40 Star Haber20:00 Dedemin Fişi08:00 Çalar Saat10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya ile Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Evlilik Hakkında Her Şey08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan'la Gülümse Hayata12:15 Şehirden Uzakta13:15 Beni Böyle Sev16:30 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 İddiaların Aksine20:00 Masumlar Apartmanı07:15 8'de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa14:45 Canım Annem16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star06:00 Yeni Gelin08:30 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:15 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Baba (Yeni Dizi)BEYAZ TV GÜNLÜK YAYIN AKIŞI07:45 - Sonay Gökhan'la Biz Bize (Yeni Bölüm)08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)11:00 - Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var (Canlı)13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)15:45 - Belma Belen'le Geziyoruz (Yeni Bölüm)16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)19:30 - KARANLIK ŞEHİR (Film)21:45 - HIZLI VE KORKUSUZ (Film)23:30 - KARANLIK ŞEHİR (Film)01:15 - HIZLI VE KORKUSUZ (Film)03:15 - KARANLIK ŞEHİR (Film)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - HIZLI VE KORKUSUZ (Film)