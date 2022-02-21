  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Dünya sihirbazların numaralarını beğenerek izliyor ve fakat bu numaraları nasıl yaptıkları da merak konusu. James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu gösterilerin sırrı bakın neymiş.

Ekleme: 21.02.2022 - 13:57 Güncelleme: 21.02.2022 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...
James More tarafından gerçekleştirilen ve tüm dünyayı şakına çeviren kılıç numarasının sırrı çözüldü. Keskin bir kılıç üzerinde yatanrak herkesi dehşete düşüren More, bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir 'zincir' çıkarır.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Açıklama: Sihirbaz aslında iğneleri yutmaz, fakat bir bardak suya tükürür. Doğru ışık efektleri sayesinde kimse bunu görmez. Bunları yaparken 'zincir', illüzyonistin ağzının içinde bir parça kahverengi kartonun etrafında sarılmış durumdadır ve ardından gizli olan bu zinciri ağzından çıkarır.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Sihirli Sandalye Hile: İllusionist bir sandalyeye oturur. Sonra asistanları sandalyeyi çıkarır, yani sihirbaz hareketsiz ve havada oturur.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Açıklama: Sihirbazın oturması için platformda görünmez bir pint vardır. Ayakkabı bu pintle bağlıysa, bacak yerinde güvenle donacak ve hareket etmeyecektir. Sandalyenin şekli, bacağa tutturulmuş olan çerçevedir.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Genç sihirbaz, arkadaşlarına yaptığı basit sihir numarasını gösterdi.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Diğer elinizle işaret parmağınızın üzerine getirilen parmak, bir anda kayboluyor.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

İşin sırrı o elde kullanılan ufak bir göz yanıltma hareketi.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Ünlü illüzyonist David Copperfield bir televizyon programında para ile yaptığı gösterinin hilesini açıkladı.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Sunucunun isteğini kırmayan Copperfield, canlı yayında parayı tek parmağı ile dengede tuttuğu gösterisini yaptı.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Copperfield, hilesi oldukça basit olan gösteriyi herkese gösterdi.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Parayı dengede tutmak için bir bozuk parayı, kağıt paranın ucuna yerleştirdi. Bunun el çabukluğuyla yapılması ve dikkat çekmemesi gerektiğini de söyledi.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

İşte madeni para, kağıt paranın ucunda. Artık onun ağırlığı paranın dengede kalmasını sağlayacak.

Ünlü sihirbaz James More'un sırrı ifşa oldu! İşte sihirbazlık gösterilerinin sırrı...

Sonunda bozuk parayı, yine el çabukluğuyla, kimseye göstermeden almak bu işin en zor kısmı

Copperfield, bu zor kısmı başarıyla yaparak, bu işte usta olduğunu herkese gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!