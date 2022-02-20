2 Haftada 10 Kilo Garantili! Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?



Yumurta Diyeti Zararlı Mı?

Bahar aylarına sayılı günler kala fit olmak isteyenler hızlı kilo vermenin yollarını aramaya başladı. Özellikle yumurtanın sağlığa olan faydalarını bilenler yumurta diyetinin popülerliğinin artmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Kilo verirken istikrarını koruyamayanlar ve kısa sürede pes edenler çeşitli diyetler için araştırmalara başladıvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yumurta diyeti giderek popülerliğini arttıran diyet listeleri arasında yer almaktadır. Birçok zararlı diyet listesinin yanında faydalarıyla ön plana çıkan yumurta bu diyette oldukça fazla tüketiliyor. Bu nedenle çok fazla zararı olmayan bu diyet yaz ayına fit girmek isteyenler tarafından oldukça araştırılıyor. Özelliklevesoruları bu kapsamda en merak edilenler arasında yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz yumurta diyeti listesi;PazartesiKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: İstediğiniz kadar meyve, iki dilim tam buğday ekmeğiAkşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavukSalıKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatasıAkşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurtaÇarşambaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Yağsız peynir, 1 domates ve 1 tam buğday ekmeğiAkşam yemeği: Salata ve tavukPerşembeKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: MeyveAkşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavukCumaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurtaAkşam yemeği: Salata ve balık ızgaraCumartesiKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: MeyveAkşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebzePazarKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavukAkşam yemeği: Buharda pişmiş sebzePazartesiKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Salata ve tavukAkşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurtaSalıKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebzeAkşam yemeği: Salata ile balık ızgaraÇarşambaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Yeşil salata ile ızgara tavukAkşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurtaPerşembeKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurtaAkşam yemeği: Salata ile tavukCumaKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: SalataAkşam yemeği: Salata, 2 yumurtaCumartesiKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Salata ile tavukAkşam yemeği: MeyvePazarKahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurtÖğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ve tavukAkşam yemeği: Buharda pişmiş sebze ve tavukbirçok kişi tarafından aratılıyor. Özellikle bu diyeti uygulayıp fit olmak için çaba gösterenler sağlığından olmamak için araştırmalarını detaylandırdı. Yumurtayı tek başına tüketmek ve diğer vitamin ve minerallerden vücudu mahrum bırakmak tabi ki zararlı olacaktır. Ayrıca kas kütlesinde azalmaya ve karaciğer rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle çok fazla yumurta tüketmemeye dikkat edilmelidir. Yumurta diyeti yapmadan önce mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız gerekmektedir.