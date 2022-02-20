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2 Haftada 10 Kilo Garantili! Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

Yumurta diyeti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yumurta diyeti nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, yumurta diyeti nasıl yapılır? Yumurta diyeti zararlı mı? Yumurta diyeti nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.02.2022 - 15:55 Güncelleme: 20.02.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
2 Haftada 10 Kilo Garantili! Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?
Bahar aylarına sayılı günler kala fit olmak isteyenler hızlı kilo vermenin yollarını aramaya başladı. Özellikle yumurtanın sağlığa olan faydalarını bilenler yumurta diyetinin popülerliğinin artmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yumurta diyeti nedir ve yumurta diyeti nasıl yapılır soruları yer alıyor. Kilo verirken istikrarını koruyamayanlar ve kısa sürede pes edenler çeşitli diyetler için araştırmalara başladı. Yumurta diyeti zararlı mı ve yumurta diyeti nasıl yapılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?


Yumurta diyeti giderek popülerliğini arttıran diyet listeleri arasında yer almaktadır. Birçok zararlı diyet listesinin yanında faydalarıyla ön plana çıkan yumurta bu diyette oldukça fazla tüketiliyor. Bu nedenle çok fazla zararı olmayan bu diyet yaz ayına fit girmek isteyenler tarafından oldukça araştırılıyor. Özellikle yumurta diyeti nasıl yapılır ve yumurta diyeti nedir soruları bu kapsamda en merak edilenler arasında yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz yumurta diyeti listesi;

1. hafta

Pazartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: İstediğiniz kadar meyve, iki dilim tam buğday ekmeği
Akşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavuk

Salı

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatası
Akşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurta

Çarşamba

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Yağsız peynir, 1 domates ve 1 tam buğday ekmeği
Akşam yemeği: Salata ve tavuk

2 Haftada 10 Kilo Garantili! Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

Perşembe

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavuk

Cuma

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ve balık ızgara

Cumartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Meyve
Akşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebze

Pazar

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavuk
Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze

2 Haftada 10 Kilo Garantili! Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır?

2. hafta

Pazartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ve tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta

Salı

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze
Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara

Çarşamba

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Yeşil salata ile ızgara tavuk
Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta

Perşembe

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurta
Akşam yemeği: Salata ile tavuk

Cuma

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata
Akşam yemeği: Salata, 2 yumurta

Cumartesi

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Salata ile tavuk
Akşam yemeği: Meyve

Pazar

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt
Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ve tavuk
Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze ve tavuk

Yumurta Diyeti Zararlı Mı?


Yumurta diyeti zararları birçok kişi tarafından aratılıyor. Özellikle bu diyeti uygulayıp fit olmak için çaba gösterenler sağlığından olmamak için araştırmalarını detaylandırdı. Yumurtayı tek başına tüketmek ve diğer vitamin ve minerallerden vücudu mahrum bırakmak tabi ki zararlı olacaktır. Ayrıca kas kütlesinde azalmaya ve karaciğer rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle çok fazla yumurta tüketmemeye dikkat edilmelidir. Yumurta diyeti yapmadan önce mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız gerekmektedir.

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