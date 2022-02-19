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Böyle baba olmaz olsun! İşlediği cinayeti 14 yaşındaki kızının üstüne attı!

Bursa'da geçen yıl yaşanan olayda yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle tartışan komşulardan Zeki Özezen tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla yapılan soruşturmada kavga eden Kıral Dalkıran komşusunu 14 yaşındaki kendi kızının vurduğunu söyledi. Tutuklanan 14 yaşındaki kız çocuğu Savcılığı'na mektup yazıp, “Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söyleyip suçu üstlenmemi istediler” deyince serbest kaldı. Baba Kıral Dalkıran ise müebbet hapis istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ekleme: 19.02.2022 - 15:16 Güncelleme: 19.02.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Böyle baba olmaz olsun! İşlediği cinayeti 14 yaşındaki kızının üstüne attı!
Bursa'da, geçen yıl mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesi kısması için uyardı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Zeki Özezen, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran, polis tarafından yakalandı. Dalkıran ifadesinde, Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D. tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.
Cezaevinde oyun parkı var dediler

Olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran, tutuklanırken, kızı Ç.D. ise serbest bırakılarak annesine teslim edildi.

Olay şöyle gelişti;

14 yaşındaki Ç.D.'nin cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdığı ortaya çıktı. Ç.D. mektubunda, 'Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim' dedi. Mektubun ardından Ç.D.'nin serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede yine 'kızım vurdu' dedi

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından, hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Kıral Dalkıran ilk kez hakim karşısına çıktı.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Dalkıran, 'Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki'yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum' dedi. Tanıklar ise olay sonrası Kıral Dalkıran'ın elince tabanca gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların beklenmesi için ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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