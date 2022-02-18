18 Şubat Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

18 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



Atlın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Altın fiyatları ne kadar vesorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının sürekli değişiklik göstermesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle bu hafta içerisinde Rusya Ukrayna gerginliği altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmuştu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.18 Şubat itibariyle birçok kişi altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Hafta içerisinde Rusya Ukrayna gerginliği altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmuştu. Birçok yatırımcı güncel altın fiyatları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Gram altın 18 Şubat itibariyle 826 liradan işlem görmektedir. İşte 18 Şubat 2022 güncel altın fiyatları;22 AYAR BİLEZİKALIŞ: 749,67SATIŞ: 772,82ATA ALTINALIŞ: 5.514,00SATIŞ: 5.567,00YARIM ALTINALIŞ: 2.693,00SATIŞ: 2.724,00ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.342,00SATIŞ: 1.362,00GRAM ALTINALIŞ: 826,19SATIŞ: 826,35TAM ALTINALIŞ: 5.296,47SATIŞ: 5.399,54CUMHURİYET ALTINIALIŞ: 5.488,00SATIŞ: 5.571,00Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar konuyla ilgili tahminler yürütebilmek için konu hakkında araştırmalara başladı.sorusu da bu kapsamda oldukça merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “ABD, Rusya'dan için Ukrayna'yı salı günü vuracak dedi, sonra Çarşamba dedi, şimdi her an vurabilir diyor. Manipülasyon var, köpük var. İnsanları bir yıldır enflasyonla fakirleştirdiler şimdi de manipülasyonla fakirleştiriyorlar. Al sat risklidir. Özellikle küçük yatırımcılar sepet yapsın.” İfadelerini kullandı. Ayrıca altın fiyatlarıyla ilgili Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy da açıklamalarda bulundu. Özsoy, “Altın fiyatlarında ana belirleyici faktör olarak küresel çapta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve bu krizin özellikle enerji fiyatları ile küresel enflasyon üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler izlenmeye devam ediyor.ABD Dolar Endeksi buradan gelen haberler ile anlık sert şekilde yukarı yönlü tepkiler vererek 96 seviyesinin üzerine çıksa da ons altın fiyatında aynı şekilde aşağı yönde sert etkiyi görmüyoruz. Dolar endeksi bu gelişmeler çerçevesinde 96 üzerinde kalıcı olmadığı sürece ons altın seyrinin yukarı yöndeki güçlü seyrinin devam edeceğini düşünüyorum.Bu çerçevede ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir.” İfadelerini kullandı.