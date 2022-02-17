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'Zeynep' kasırgası vurdu! 60 bin kişi elektriksiz kaldı

Avrupa ülkesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor. On binlerce kişi elektriksiz kalırken, yeni fırtınalı hava için alarm verildi.

Ekleme: 17.02.2022 - 15:03 Güncelleme: 17.02.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
'Zeynep' kasırgası vurdu! 60 bin kişi elektriksiz kaldı
Almanya, fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Ülkede gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok eyalette tren seferleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

60 BİN AİLE ELEKTRİKSİZ KALDI
Devrilen ağaçlar nedeniyle Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde yaklaşık 60 bin aile elektriksiz kaldı. Bazı ağaçlar yollara ve evlerin çatılarına devrildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), ülkeyi etkisi altına alan ve hafta sonuna kadar sürecek kasırga benzeri şiddetli fırtına nedeniyle mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

KASIRGAYA ZEYNEP ADINI VERDİLER
Bild'in aktardığına göre, 'Zeynep' olarak adlandırılan bir sonraki kasırganın cuma öğleden sonra Britanya Adaları'ndan gelmesi bekleniyor. Kasırganın geliş yönü, harita üzerinde gösterildi.

'Zeynep' kasırgası vurdu! 60 bin kişi elektriksiz kaldı

'CUMARTESİ GECESİ RAHATSIZ EDİCİ OLACAK'
Haberde, 'Fırtınanın kuvvetli olduğu alan şimdi biraz daha kuzeyde. Etkiler bugünden daha şiddetli olabilir' denildi. Alçak irtifalardaki yerlerde saatte 130 ila 140 kilometre hızla kasırga fırtınasının beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte daha güçlü fırtınanın cuma öğleden sonra veya akşam saatte 100-120 kilometrelik hızla geleceği uyarısı yapıldı. 'Özellikle kuzey ve doğu Almanya'da cumartesi gecesi rahatsız edici olacak' ifadesi kullanıldı.

'Zeynep' kasırgası vurdu! 60 bin kişi elektriksiz kaldı

TREN SEFERLERİ İPTAL
Öte yandan Alman Demiryolları, Aşağı Saksonya, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde uzun mesafeli tren seferlerini iptal etti.

'Ylenia' adı verilen önceki fırtınanın hızının yer yer saatte 152 kilometreye vardığı ifade edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle itfaiye ekiplerinin çok sayıda kurtarma operasyonuna katıldıkları belirtildi.
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