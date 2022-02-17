Ukrayna ve Rusya arasında çatışmalar başladı! Zelenski, savaş gemisiyle bölgeye gidiyor!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerilimi sonunda patladı. Ukrayna ordusu, Rusya destekli ayrılıkçıların Donbass bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ayrılıkçıların bölgesine giden bir savaş gemisinde olduğunu gösteren paylaşım yaptı.

Ukrayna ordusu Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Stanytsia Luhanska köyü, işgal altındaki Donbas topraklarından ağır silahlarla bombalandı. Sivil altyapı hasar gördü. Tüm ortakları, zaten gergin olan bir güvenlik durumunun ortasında Rusya'nın Minsk anlaşmalarını bu ağır ihlalini derhal kınamaya çağırıyoruz." dedi.Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz giderek büyürken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaşanan saldırı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.Zelenski, sosyal medya hesabından, Donbass'taki ayrılıkçıların bölgesine giden bir savaş gemisinde olduğunu gösteren paylaşım yaptı.