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Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel faturası tartışmaları henüz gündemden düşmeden özel jet seyahati yeni tartışmalara kapı araladı. Elektrik faturasını bile fazla bulup ödemeyeceğini söyleyerek prim yapmaya çalışan, fakir edebiyatıyla halkın duygularını sömürmeye çalışan CHP lideri geceliği 100 bin liralık otelde nasıl konaklıyor? Milyon dolarlık özel jetlerle nasıl seyahat ediyor? Halkçı bir siyaset çizgisi izlediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, partinin yani halkın parasını mı eziyor? Yoksa Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasi planları olup ona yatırım yapan gizli bir iş insanı mı var? Tüm bu sorular yanıt bekliyor!

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?
Ekleme: 17.02.2022 - 09:59 Güncelleme: 17.02.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?
CHP lideri 'halkçı Kemal' son günlerde geceliği 100 bin liralık otel konaklamalarıyla ve milyon dolarlık özel jet seyahatleriyle gündemde.

'Halkın içinden biri' görüntüsü vermek için daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını söyleyen, birkaç kez tarifeli uçağa binip yandaş medyaya görüntüleri salan Kemal Kılıçdaroğlu fena yakalandı.

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL JETLE YOLCULUK
CHP lideri İzmir'deki programın ardından özel jetle Ankara'ya geçti. Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti. Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi içinde bulunduğu çelişkiyi gözler önüne serdi.

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?

Özel jetle 1 saatte Ankara'da İzmir'e ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı şekilde programlarının ardından 1 saatte Ankara'ya döndü. Bu lüks yolculuğun maliyeti bilinmiyor ancak evden çektiği videolarla mütevazı bir hayat yaşadığı görüntüsünü vermeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm algısı yerle bir oldu.

MASKELERİ BİRER BİRER DÜŞÜYOR
Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz dönemde, tarifeli uçakta sıra beklerken, ekonomi sınıfında seyahat ederken görüntüleri yandaş basın ve CHP'lilerce servis edilmişti.

Ancak özel jet gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun 'ekonomi sınıfı' maskesi düşmüş oldu.

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?

'KORKMADAN, KORUMA ORDUSU OLMADAN, HALKIN İÇİNDE…'
CHP liderinin uçaktaki görüntüsünü paylaşan Öztunç, 'Muğla dönüşü genel başkanımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber…' ifadelerini kullanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da görüntüleri paylaşarak, 'Halk için halkla beraber' ifadelerine yer vermişti.

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?

MİLLET İTTİFAKI'NIN ULAŞIMDA TERCİHİ 'ÖZEL JET'
Kılıçdaroğlu, özel jetli Samsun ziyareti sonrası bir tarife de Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti.

Akşener de Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etmişti.

100 BİN LİRALIK OTEL ODASI AKILLARDA
Geçtiğimiz haftalarda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan, Aydın Doğan'ın sahip olduğu otelde kaldığı ortaya çıkmıştı. 'İsrafı sonlandıracağız' şeklindeki algı çalışmasıyla prim yapmaya çalışan CHP'deki lüksün sponsorunun kim olduğu merak konusu olmuştu! 'Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel masrafını kendisi mi partisi mi yoksa Aydın Doğan mı üstlendi?' sorusu hala cevap bekliyor!

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu 100 bin TL'lik otel sonrası milyonluk jetle seyahat etti! Kılıçdaroğlu'nun sponsoru kim?

NEREDEN BU DEĞİRMENİN SUYU?
Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel faturası tartışmaları henüz gündemden düşmeden özel jet seyahati yeni tartışmalara kapı araladı. Elektrik faturasını bile fazla bulup ödemeyeceğini söyleyerek prim yapmaya çalışan, fakir edebiyatıyla halkın duygularını sömürmeye çalışan CHP lideri geceliği 100 bin liralık otelde nasıl konaklıyor? Milyon dolarlık özel jetlerle nasıl seyahat ediyor? Halkçı bir siyaset çizgisi izlediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, partinin yani halkın parasını mı eziyor? Yoksa Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasi planları olup ona yatırım yapan gizli bir iş insanı mı var? Tüm bu sorular yanıt bekliyor!
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