Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı!
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı genel merkezdeki odasında bıçaklayan Serhat K., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, genel merkezdeki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken, şüpheli Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanarak gözaltına alındı. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI!
Gelen son bilgilere göre Cumhuriyet savcısına ifade veren Serhat K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.