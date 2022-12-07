İsveç'ten teröre karşı net mesaj! PKK'ya karışanlar için hayat daha zorlaşacak

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Stenström, yaptığı açıklamada, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da imzaladığı muhtıra çerçevesinde gerekli adımları atma kararlılığını yineledi. Anlaşma kapsamında verilen taahhütlere, İsveç hükümeti tarafından öncelik verildiğini aktaran Stenström, "Hepimiz üzerinde çalışıyoruz, anlaşmayı tamamıyla yerine getireceğiz." dedi."TERÖR SUÇUNA BULAŞANLAR İÇİN HAYAT DAHA ZORLAŞACAK"Stenström, yeni terör yasasına değinerek, "Bununla herhangi bir terör suçuna, özellikle PKK'ya karışan herkes için (hayat) daha zorlaşacak." ifadesini kullandı. İstanbul'da, 13 Kasım'da, PKK/YPG tarafından düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini de ileten Stenström, İsveç'in, teröre karşı mücadelenin bir parçası olmaya hazır olduğunu dile getirdi."TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINI DAHA İYİ ANLADIK""İsveç ve Türkiye arasında sahip olduğumuz ikili iyi ilişkiler, İsveç NATO üyesi olarak kabul edildiğinde daha da güçlü olacak." diyen Stenström, ülkesinin terörü ciddiye aldığını ve 3'lü muhtıranın gereklerini yerine getireceğine dikkati çekti. Oscar Stenström, İsveç'in değiştiğini dile getirerek, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu, ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi."İSVEÇ HİÇBİR TERÖRİST İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAMALI"Türkiye ve İsveç için, "Terörü finanse etmenin, PKK'yı finanse etmenin" bir tehdit olduğunu kaydeden Stenström, bunun İsveç toplumuna da zarar verdiğini belirtti. Stenström, "İsveç hiçbir terörist için güvenli bir liman olmamalı ve olmayacak, bu yüzden güvenlik hizmetlerimiz arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz. Bu hizmetlere ve savunmaya daha fazla fon ayırıyoruz. NATO'da birlikte işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.