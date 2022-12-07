Galler'de sağlık skandalı: Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler

Galler'de yaşayan kanser hastası Keith Royles, köyündeki evinde çimleri biçerken kalçasını kırdı. 85 yaşındaki Royles, hastaneden sadece birkaç metre uzakta yaşamasına rağmen yağmur altında 7 saat beklemek zorunda kaldı.Ailesi ambulansı aradı, ancak yerel hastane evinin tam karşısında olmasına rağmen 4 ila 7 saat beklemeleri gerekeceği söylendi. Royles'un ıstıraplı bekleyişi sırasında yağmurdan ıslanmamak için bir tenteyle üzerinin kapatıldığı ve başının üzerine şemsiye yerleştirildiği görüldü.Telegraph'ın haberine göre, kızı Tina Royles, "Sistem bozuk." diyerek, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personel için "Çok sinir bozucu ve yürek burkan olmalı." dedi.Royles, "Birkaç kez aradık ve hatta ablam bir ambulansı durdurmaya çalıştı ama yardım edemeyeceklerini söylediler.” ifadesini kullandı. Ambulans servisi, gecikme için özür diledi ancak gecikmelerin sürdüğü kaydedildi.