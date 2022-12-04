Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Dünyanın gözünde tütüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Türkiye'de, sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısı 945 bin. Yılın 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." ifadesini kullandı.