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İBB’nin bir mağduriyet oyunu daha çöktü! İBB denetim komisyonu hukuka aykırı bulmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet’in portresi ile ilgili yaptığı mağduriyet algısı kendi teftiş raporlarıyla çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu Raporunda ve Belediyede müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde tabloya 11 bin 250 İngiliz Sterlini KDV fazla ödendiği, ayrıca alım sürecinde yürütülen işlemlerde hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığı belirlendi.

İBB’nin bir mağduriyet oyunu daha çöktü! İBB denetim komisyonu hukuka aykırı bulmuş
Ekleme: 31.12.2022 - 16:55 Güncelleme: 31.12.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
İBB’nin bir mağduriyet oyunu daha çöktü! İBB denetim komisyonu hukuka aykırı bulmuş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 25 Haziran 2020'deki açık arttırmaya katılarak İBB, ressam Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet Tablosunu 935 bin 250 Sterli'ne satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tabloyu törenle kamuoyuna gösterildi.

Tabloyla ilgili bazı vatandaşlar belediye bütçesi kullanılarak satın alındığı, belediyenin böyle bir görevi olmadığı, tablonun alım şeklinin kamu kurumlarının mal ve hizmet alması yöntemine aykırı olduğu, belediyenin öncelikle ilamlı borçlarını ödemesi gerektiği yönündeki iddialarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliğine şikayette bulundu. Söz konusu şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir işlem yapılmasına gerek görülmedi.

İBB’nin bir mağduriyet oyunu daha çöktü! İBB denetim komisyonu hukuka aykırı bulmuş

TABLONUN ALIMINDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunu satın almakla yargılanacağını, bu nedenle teftiş yapıldığını söyleyerek mağdur edebiyatı yaptı. Ancak İmamoğlu'nun algısı hazırlanan İBB'nin kendi teftiş raporlarıyla çürütüldü. Vatandaşlar tarafından yapılan iddialardan farklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu Raporunda ve Belediyede müfettişleri tarafından yürütülen özel teftiş sırasında satın alma işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Raporlarda alınan tablonun müzayede komisyon bedelinin ödenmesinde 11 bin 250 İngiliz Sterlini KDV fazla ödendiği, ayrıca alım sürecinde yürütülen işlemlerde hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu yeni tespitlere yönelik olarak gerekli incelemenin yapılması için İçişleri Bakanlığına onay verildi.

İNCELEME SEBEBİ 'NEDEN ALINDIĞI' DEĞİL

İmamoğlu'nun 'soruşturulmaktan gurur duyarım' dediği tabloya ilişkin yapılan incelemenin sebebinin 'neden alındığı' olmadığı, komisyon bedelinin ödenmesinde fazlalık olduğundan kamu zararı ve alım sürecindeki bazı işlemlere yönelik olduğu aktarıldı.

İBB’nin bir mağduriyet oyunu daha çöktü! İBB denetim komisyonu hukuka aykırı bulmuş

ÖNCEKİ İNCELEMELERLE İLGİSİ YOK

Edinilen bilgiye göre yürütülen incelemenin daha önce incelenen yönleriyle hiçbir ilgisi olmadığı, tamamen yeni tespitlere yönelik bir inceleme yapıldığı kaydedildi.

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