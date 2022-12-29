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Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Akar, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!
Ekleme: 29.12.2022 - 20:17 Güncelleme: 29.12.2022 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki Türkiye-Rusya-Suriye üçlü toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan yardımcılarından subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş ve erlere kadar karargahtaki tüm personelin yeni yılını tek tek kutlayan Akar, daha sonra gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.

Moskova'da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin soru üzerine Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!

Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

'BUNU HERKES BİLMELİ VE ONA GÖRE DAVRANMALIDIR'

'Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.'

Bakan Akar'dan Moskova'daki görüşmeye ilişkin değerlendirme: Bunu herkes bilmeli!

Bakan Akar, sözlerinin sonunda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik ile tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak barış, refah, huzur ve kardeşlik temennilerini dile getirdi.

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