Bakan Koca: 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, muayenehane hekimlerinin taleplerini gerçekleştirdikleri toplantılarda karşılıklı ele alarak kamunun ihtiyacını belirlediklerini söyledi.Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.