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Bakan Koca: 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." dedi.

Bakan Koca: 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz
Ekleme: 27.12.2022 - 10:07 Güncelleme: 27.12.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca: 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, muayenehane hekimlerinin taleplerini gerçekleştirdikleri toplantılarda karşılıklı ele alarak kamunun ihtiyacını belirlediklerini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

'Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.'

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.
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