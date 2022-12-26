Van'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçundan yasal işlem yapıldı' denildi.