Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 8 şahıs, El-Kaide terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.