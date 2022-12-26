Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine Toplantısı ardından açıklamalar yaptı. Konuşmasında çiftçi ve tüketicilere yönelik müjdeleri açıklayan Erdoğan kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 13'e varan indirim uygulanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Çiftçi ve tüketicilere yönelik müjdeleri de açıklayan Erdoğan, 'Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz.' şeklinde konuştu.KİMYEVİ GÜBRE ÇEŞİTLERİN YÜZDE 13'E VARAN İNDİRİMKimyevi gübre fiyatlarında yüzde 13'e varan indirim uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz.' ifadelerini kullandı.'TARIM KREDİ'NİN HİZMET NOKTALARINDA 600 ÇEŞİT ÜRÜN EN UCUZ FİYATA SATILACAK'Konuşmasında Tarım Kredi'nin hizmet noktalarındaki fiyatlandırmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.' dedi.