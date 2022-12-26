Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! PKK propagandasına alet olunmasından duyulan rahatsızlık iletildi!

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Magro'ya Paris saldırısı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve tepki verildi.

Son dakika... Diplomatik kaynakların aktardığına göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ VURGULANDIFransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Paris'te 23 Aralık günü bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı.'TERÖR ÖRGÜTÜNE HİZMET ETMEYİN'Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi ayrıca Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.