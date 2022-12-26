Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı!
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.
Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.