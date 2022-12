Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfini açıkladı: Çaycuma-1'de 58 milyar metreküplük rezerv bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Birazdan doğal gazdaki yeni müjdeleri paylaşacağım.Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır.Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri'de 4.6 milyar metreküpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini birkez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk.Mardin'e 17 Aralık'taki ziyarette vatandaşlarımızla hasret giderdik, şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin açılışını yaptık, farklı inanç kesimlerin temsilcileriyle bir araya geldik. Değerler Yüzyılı buluşmasında her ne sebeple olursa olsun insanlarımızın bir kısmını diğerleriyle karşı karşıya getirme gayretinin bu topraklarda kök salamayacağını Mardin'den tüm dünyaya ilan ettik.'TÜM DÜNYADA SAVUNMA SANAYİMİZDEN SÖZ ETTİRİYORUZ'Kadınlarımızın kazanımlarına ve Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkma kararlılığına sahip olduk. Biz de somut desteğimizi gösterdik, kadınlarımızın hakkaniyet temelli mücadelesine verdiğimiz desteği tekrarladık.Savunma sanayinde gelinen son durumu ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık kendisi için savunma sanayi üretimi yapan ülkenin ötesine geçmiştir. Tüm dünyada savunma sanayimizin ürünleri ile adından söz ettiren konuma geldik.Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödüllerinde kültür ve sanat insanımızla biraraya geldik. Tüm kültür ve sanat insanlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'NET ASGARİ ÜCRET YILBAŞINA GÖRE 2 KAT ARTTI'Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020'de 2 bin 825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik.Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak, yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır.MEMUR ZAMMI NE OLACAK?Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.EYT AÇIKLAMASIÇalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.EKONOMİ MESAJIAmacımız bir sonraki yıl 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.'HARAMZADELER AHLAKSIZLAR'Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır.Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.'ENFLASYON 2024'TE TEK HANE OLACAK'Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelerek hak ettiklerini vermelerini bekliyoruz.En etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi olduğunu biliyoruz. Yılbaşından itibaren hızla aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerileceğini ümit ediyoruz. 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak amacımızdır.Bu hafta çeşitli açılış, törenlerle inşallah toplantılarla ziyaretlerle ülkemize eserler kazandırmayı, milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.Bundan 20 yıl önce iktidara gelirken öncelikle eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, dış politika bütün bu alanlarda yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Demokrasi ve kalkınma atılımını gerçekleştirmek için uzun ve meşakkatli yolculuğun her safhası ayrı bir mücadeleyle geçmiştir.Vesayetin oyunlarını, terör örgütlerinin saldırılarını, darbecilerin teşebbüslerini, ekonomik tetikçilerin tuzaklarını birer birer kırarak ülkemizi bugünlere getirdik.Ülke ve millet olarak pek çok bedel de ödedik. Yeri geldi milletimizin hassasiyetleri üzerinden sosyal kaos çıkarmaya, yeri geldi hak ve özgürlükler üzerinden demokrasimize saldırdılar. Şehirlerimizi kana ve ateşe boğmak istediler. Yeri geldi içimizdeki bazı hainleri kullanarak darbe girişimlerinde bulundular.Hamdolsun milletimizle omuz omuza, yürek yüreğe vererek bunların hepsini de bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerinden biridir.20 yılın her senesi gibi 2022'de de maruz kaldığımız tepkilere karşı verdiğimiz destancı mücadele, eser ve hizmetlerle tarihteki yerimizi yeniden aldık. 2022'yi Cumartesi gecesi uğurlayacak Pazar günü yeni umut ve heyecanlarla 2023'e merhaba diyeceğiz.Geçtiğimiz yıl eğitimde yeni dönem hazırlıkları için ilk kez tüm okullarımıza doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderdik. 2200 köy yaşam merkezi açtık. Okul öncesi eğitim seferberliğinde 6 binin üzerinde yeni ana okulu açarak 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 99'a çıkardık.'ÖĞRETMENLERİN MALİ HAKLARINDA ÇOK CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK'1 milyon 110 bin ailemizin yararlandığı kültürel değerler, aile içi iletişimi alan aile okulu projesini başlattık. 16 bin 361 yeni kütüphane açtık. Kitap sayısını 110 milyona çıkardık. 8 bin 324 okulumuzu iyileştirme kapsamına alarak donanım ve kadrosuyla geliştirdik.Ücretsiz yaz okulları ile 1 milyon öğrencimize ulaştık. Yönetici ve öğretmenlere çevre, atık yönetimi, sıfır atıkla destek sağladık. Öğretmenlik Kanunu'nu çıkararak bu meslek mensuplarının özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık.Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Gönül coğrafyamızdan öğrencilerin yetişmesine katkı vermek için 7 uluslararası meslek liselerini faaliyete geçirdik. Fikri mülkiyet çalışmalarını tüm okullarımıza yaygınlaştırarak 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alınmasını sağladık.Taşımalı eğitim ve pansiyonda kalacak 1,8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında yardımcı kaynak kitaplarıyla da öğrencilerimizi ücretsiz buluşturmak için 160 milyon kitap dağıttık.Önümüzdeki yıl köy okullarının tamamını köy yaşam merkezlerine dönüştürme projemizi neticelendireceğiz. Halen başarıyla süren mesleki eğitim merkezlerimizdeki çalışmaların, sanayi ile yakın işbirliğini geliştireceğiz.'ÜCRETSİZ YEMEK İMKANINA SAHİP ÖĞRENCİ SAYIMIZI 5 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ'Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen bir okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız.Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Değerler eğitimini ana sınıftan itibaren sistemin temel unsurlarından biri haline getireceğiz.Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.'YURTLARIMIZI GENÇLERİMİZE ÜCRETSİZ AÇTIK'Gençlik ve sporda ülkemizin 81 iline yaydığımız, her yıl 3 milyondan fazla üyesine hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 432'ye çıkardık. Daha çok evladımızın erişimini sağlamak için yaş aralığını 12-25'e çıkardığımız gençlik kamplarımızdan 182 bin kişi yararlandı.Katılımcılığa çağımızın becerilerini kazandırmayı hedefleyen vizyon kulüplerimizin eğitim programıyla 45 bin gencimize ulaştık. 104 atölyede süren dene yap projesiyle 1 yılda 15 bine yakın gencimiz eğitimden istifade etti.Genç iklim elçileri projesini başlattık. Sanat, spor, kitap, seyahat gibi çalışmalara 750 bin gencimiz iştirak etti. Yurtlarımızı gençlerimize ücretsiz olarak açtık. Bu projeden 325 bin gencimiz yararlandı.Sportif yetenek taramaları kapsamında 1 yılda 1 milyon 459 bin öğrencimizin profesyonel spor hayatına geçişine rehberlik yaptık. İlkokul 3 ve 4. sınıflarda 2 milyon 322 bin çocuğumuzu yüzme kurslarına dahil ettik.'GENÇLERİMİZİN 27 MİLYAR LİRA KREDİ ENDEKS BORCUNU SİLDİK'Ülkemizin genelinde açtığımız 108 yükseköğrenim yurt binasını akademik yılın başında öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Öğrencilerimizin kredi burs, lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık.Bu yıl 850 bin öğrencimize yurtlarda hizmet veriyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik. Gençlerimize kredi ödemeleriyle ilgili verdiğimiz söz; 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Ayrıca üniversite gençlerimizin harç sorunu vardı. Bununla ilgili devamlı boykotlar yaparlardı. Biz hiç bu işi uzatmadık, harç olayını kaldırmak suretiyle üniversite gençliğinin harç sorununu bitirmiş olduk.Büyük ilgi gören kamplarımızda ev sahipliği yaptığımız gençlerimizin daha iyi vakit geçirmelerini sağlayacak programlar geliştireceğiz . Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinin planlama ve uygulama aşamasında gençlerimize daha çok söz hakkı vererek özgüvenlerini artıracağız.'SAĞLIKTA ÜLKEMİZİ EN İYİ DEVLETLER SEVİYESİNE YÜKSELTTİK'Sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için sağlık çalışanı sayımızı 195 bin hekim, 304 bin ebe hemşire sayısını çıkardık. Aşılamadan kanser taramasına, ağız diş sağlığı hizmetlere kadar ülkemizi dünyadaki en ileri devletler seviyesine yükselttik. Yerleşim yerlerine mobil ekiplerle ulaşarak 4,9 milyon kişiye sağlık hizmeti verdik.Evde 610 bin kayıtlı hastamızı şu anda takip ediyoruz. Uçağı, helikopteri, paletlisi, motosikletlisi, teknesi ile tüm araçları etkin şekilde kullandık. Geçtiğimiz yıl 6 milyona yakın insanımıza ücretsiz hizmet sunduk.Hastanelerimizin sadece yoğun bakım yatak kapasitesini 20 yıl önceki binin altı olan rakamdan alıp 24 binin üzerine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 133 bini geçti. Bay Kemal çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam, daha çok şeyler yapacağız.Senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez bu iş. O hastanelerin hali neydi? Savaş Ay hayatta olsaydı bunları tekrar tekrar anlatsaydı.Devam eden yatırımlarla birlikte 70 bin ilave yatak kapasitesine daha sahip olacağız. Etlik Şehir Hastanesi'ni 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açtık.'ŞEHİR HASTANELERİ YÜZ AKIMIZ'Halen kamu özel işbirliği modeliyle inşa edilen 14, genel bütçeden inşa edilen 6 şehir hastanemizle hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıl sağlıkla küresel salgının izleri devam ederken Türkiye'nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olduğu özelliğini sürdüreceğiz.Yüz akımız şehir hastanelerimizden aldığımız güçle ülkemizi küresel bir sağlık markasına dönüştüreceğiz. Aşı ve bioteknoloji ürünlerinde hıfzısıhhayı yeniden inşa ediyoruz.Sağlıkta devletin şefkat ve merhamet elinin gereği olarak 85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir ebe tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile diş hekimliğini ülke sathına yayacağız. Uzaktan muayeneye imkan sağlayan elektronik muayene sistemini ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz.'15 BİNE YAKIN ADALET PERSONELİ İSTİHDAM ETTİK'Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesiyle ilgili hazırladığımız yasa değişikliklerinin Meclis'ten geçmesini temin ettik. Darbe dönemlerinin sembollerinden Diyarbakır Cezaevi'ni kapatarak müze ve kültür merkezi haline dönüştürecek çalışmalara başladık. 1000'in üzerinde yeni hakim ve savcının atamasını yaptık.15 bine yakın yeni adalet personeli istihdam ettik. Adli ve idari mahkeme sayısını 7 bin 164'e yükselttik. 3 yeni bölge adliye mahkemesi ihdas ettik. Adli süreçlerde 1 yılda 355 bin kişiye destek veren mağdurlara hizmet sunan birimlerin sayısını çoğalttık.Çocukların icra daireleri yerine bu amaçla kurulan görüşme merkezlerinde ebeveynlerine teslimine başladık.'AVUKATLAR İÇİN ÇERÇEVE KANUN HAZIRLAYACAĞIZ'Lekelenmeme hakkı konusunda 241 bin, ifade amaçlı yakalama kararlarıyla ilgili 98 bin vatandaşımıza hizmet verdik.Önümüzdeki yıl adalette, verilen tüm hizmetleri yargıya memnuniyetin en üst seviyeye çıkmasını sağlamaya dönük olarak geliştirmeye sürdüreceğiz.Yeni anayasa gündemimizdeki yerini koruyacak. Yargılamalarının hızlı ve etkin sonuçlanmasını temin edecek yeni adımlar atacağız. Avukatlarımız için yeni çerçeve kanun hazırlayacağız.İstinaf mahkemelerini yaygınlaştıracak, güçlendireceğiz. Elektronik tebligat sistemini yurt dışındaki vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.'256 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRİŞİNİ ENGELLEDİK'Sınır ötesinde terörü kaynağında yok etme stratejisiyle cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını yürüttük. Yıllarca terör örgütünün topraklarımıza sızmak için kullandığı Kuzey Irak sınırlarımızı güvenli hale getirdik.Bu tedbirlerin ardından 256 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenirken, içeriye sokrulmaya çalışan silah, uyuşturucu, sigara ve hayvan ele geçirildi.Askerlik işlemlerini e-devlet sistemine taşıyarak gençlerimize önemli kolaylık sağladık. Savunma sanayi projelerimizi hızla hizmete sunduk. Narkotik suçlarla mücadelede 120 bin kişi halen cezaevinde bulunuyor. Operasyonları çok yönlü sürdürmekten, metruk binaların yıkımına kadar tüm araçları kullanarak uyuşturucuya karşı etkin mücadele yürüttük.Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sayısını 29 binin üzerine çıkardık. Jandarma ve sahil güvenlikte profesyonel kadrolarla daha etkin çalışmasını sağladık. Tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamladık.Sınır dışı sayısını arttırarak gönüllü geri gidişleri teşvik ederek düzensiz göçle ilgili mücadelemizin çıtasını yükselttik. Asayiş suçlarında önemli oranda azalma temin ettik. KADES gibi uygumalarının katkısıyla kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde düşüş sağladık.Özellikle Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Terör örgütünün güç ve destek aldığı tüm kaynakları imha edecek yeni mücadele safhasına geçeceğiz.Savunma sanayi projelerimizde herhangi aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz. İnsanlı ve insansız, milli muharip hava araçlarımızla sağlayacağımız ilerlemelerle, ülkemize uygulanan örtülü ambargoları parçalayıp atacağız.Yeni düzensiz göçmen girişini önemli ölçüde engellediğimiz gibi ülkemizdeki mevcut göçmenlerin gönüllü dönüşlerini hızlandıracağız.Organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirlerine kadar huzurumuza kast eden hiçbir yapıya göz açtırmayacağız.En uygun bir anda ya önümüzdeki inşallah toplantıdan sonra belki de inşallah Meclis'teki toplantımızda bunları sizinle paylaşacağım.KARADENİZ'DE YENİ KEŞİFBugün sizlere verdiğimiz müjdeleri daha fazla geciktirmek istemiyorum. Enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik.Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan, ülke içi dağıtım şebekelerin genişletilmesine kadar kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik.Petrol ve doğalgaz aramalarına başladğımızda nice şantaj, yıldırma çabası, ambargo, içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama mücadeleden vazgeçmedik, geri adım atmadık.Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemi, insan kaynağı, ekipmanlarıyla kimseden izin almadan bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk.Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimize sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.Bir zamanlar karada buluyorlardı ondan sonra burada bir şey yok deyip, betonu atıyorlardı. Biz şimdi onları yeniden hayata geçirdik. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.'ENERJİDE DOĞU VE BATIYI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ'Türkmenistan'a niye gittik? Bu adımları atmak için. Türkmenistan-Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız.41,3 milyar dolar ithalatın önüne geçerek bu kaynağı milletimizin diğer alanlardaki ihtiyaçları için kullandık, genişleterek devam edeceğiz. Son 20 yılda yaptığımız yeni keşifler, üretim artışlarıyla ham petrol rezervimize 635 milyon varillik ilave sağladık. Adana ve Gabar Dağı'nda günlük ilave 6500 varil petrol üretimine başladık.Özel ve kamu ünlük yurt içi petrol üretimimiz 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl yurt içi üretimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız.ÇİFTÇİ VE TÜKETİCİYE MÜJDEBugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum.Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine girdiyoruz.İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak.Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz.Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.