Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarını yalanlayarak "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi. Bakan Bilgin, yaş şartı olup olmayacağının da o gün açıklanacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.
Bilgin, 'Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?' sorusuna 'Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak.' yanıtını verdi.
Bakan Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, 'O gün açıklanacak.' dedi.