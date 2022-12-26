Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarını yalanlayarak "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi. Bakan Bilgin, yaş şartı olup olmayacağının da o gün açıklanacağını belirtti.