Bakan Bilgin'den EYT açıklaması... 'Yaş konusu ihtimal dahilinde'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRET RAKAMI, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU"- Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz. Biz 8.500 rakamı açıklarken, beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere, bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı, Cumhuriyet tarihinin rekoru. Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Kaç gündür telefonlarımız susmuyor. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır, bazılarında panik yaratmıştır. 7 bin 500- 8 bin arasında beklentileri olanlar, rahatsızlık duymuşlardır.- Sendikalarımızla çalışmaya çok önem veriyoruz çünkü emeği temsil eden kuruluşlardır. Türkiye'de sendikalaşma oranı ne yazık ki çok düşük. Örgütlenmenin önünde birçok engel var. Sendikalaşmanın önünü açacak çalışmalar yapmamız gerektiğini defalarca söyledim. Bunu da teşvik edecek başka projelerimiz var. Elbette asgari ücret komisyonu 3 bileşenlidir. Çalışma Bakanlığı orada taraf değildir. Bu defa işçi temsilcimiz Türk-İş katılmadı. 9 bin olmazsa imzalamayız dediler. O da onların takdiridir.TÜRKİYE RESESYONDAN ETKİLENİR Mİ?- Avrupa'daki belirtiler resesyon belirtiler gün yüzüne çıkmış durumda. Özellikle enerji krizi Avrupa'yı çok güçlü bir şekilde vuruyor. Cumhurbaşkanımız tahıl krizini çözmeseydi şimdi bir de tahıl krizi oluşacaktı. Türkiye yeni pazarlar arama konusunda çok etkin. Avrupa'yı hemen ikame edemeyebilir ama zaman içerisinde edecektir. Türkiye yeni sanayileşmeye başladığı için, en ileri teknolojiyle sanayileşiyor. Bilhassa savunma sanayiinde yaptığı yatırımlar, başka sanayilere de girdi üretiyor. Türkiye resesyondan etkilenmez demiyorum etkilenebilir ama sınırlı kalacağını düşünüyorum.- Anadolu'da çok sayıda sendikacı var. Türk-İş in tavrını da biliyoruz, 10 binden başlayıp 9 binde nokta koydular.EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?- Kabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz."ARALIK AYI İTİBARIYLA 1 MİLYON 900 BİN KİŞİ EYT BEKLİYOR"- Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor."MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"- Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor. Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın. 90 bin taşeron işçi için çalışmalar da sürüyor.50D SORUNU- 50D'nin de bitmiş olması lazım. YÖK'ün de orada bir hazırlığı var. Genç asistan arkadaşlarımızın üzerindeki bu baskı aletini kaldırıp parçalayacağız.- 8 Eylül 1999 tarihi mutlak tarihtir, revize olmuyor.EYT'DE "STAJ MAĞDURLARI" İÇİN BİR ÇALIŞMA OLACAK MI?- Staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Staj ile çalışma hayatı başlamaz, sözleşme ile, iş akdiyle başlanır. Böyle bir düzenleme söz konusu değil, EYT onu kapsamıyor, EYT onunla ilgili bir konu değil zaten.- En düşük emekli maaşlarında sosyal devlet kimliğimizle sosyal politikalarla yaklaşıyoruz. O grubun içinde yaklaşık 500 bin kişi var. Ağırlıklı olarak BAĞKUR'lu kesim oluşturuyor. Çok sınırlı prim yatıranların oluşturduğu bir gruptur. Onların primleriyle maaş almaya kalksalardı, çok düşük bir rakam olurdu.