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Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Önce dövdüler, sonra bıçaklayıp öldürdüler

İstanbul Esenyurt'ta 22 yaşındaki bir genç, alacak-verecek meselesi nedeniyle 8 kişi tarafından dövüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç ölürken, polis 8 şüpheliyi yakaladı.

Ekleme: 23.12.2022 - 10:04 Güncelleme: 23.12.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Önce dövdüler, sonra bıçaklayıp öldürdülerOlay, önceki gün saat 07.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Muhammet Yasser'i borçlu olduğu arkadaşı evine çağırdı. Eve giren genç ile arkadaşı arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 8 şahıs tarafından dövülüp bıçaklandı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Kavganın büyümesi üzerine şahıs ve 7 arkadaşı, Yasser'i darp etmeye başladı. Öldüresiye dövülen genç ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Olayın ardından ağır şekilde yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Muhammet Yasser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından evde inceleme yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, ölen gencin kimliğini tespit etti. Ardından çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, yaptığı saha çalışmasında genci önce dövüp sonra bıçaklayan şahısların Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Genç ile şahıslar arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktığı ve çıkan tartışma sonucunda gencin bıçakla yaralandığı tespit etti.

ALACAK-VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olaya karışan 8 şüpheli, aynı gün Esenyurt Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheliye olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etmelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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