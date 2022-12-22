DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Bir milyondan fazla insan ölebilir

Koronavirüs salgını, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'de artış göstermeye başladı. Ülkede gelecek yıl bir vaka patlaması ile bir milyondan fazla insanın ölümle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, 'DSÖ, artan şiddetli hastalık raporları ile Çin'de gelişen durumdan çok endişeli' dedi.Almanya, Alman gurbetçilere öncelikli olmak üzere BioNTech aşılarını Çin'e gönderdi.