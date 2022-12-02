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Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında Şırnak'ta 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 2.12.2022 - 19:09 Güncelleme: 2.12.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde operasyon düzenlendi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ

SİHA, İHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timleri ile güvenlik korucularının da katılımıyla gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.

Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

BAKAN SOYLU: AZ KALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı' ifadelerini kullandı.
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