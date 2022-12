Pendik’te doktor 10 saat ameliyat ettiği hastanın yakınlarının saldırısına uğradı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım'da 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada bazı hasta yakınları durumu kritik olan ve yoğun bakımdaki hastanın yanına girmek isteyen yakınları tarafından önce tehdit edildi. Ardından ise bir hasta yakını Yasin Güçtekin'e bıçak çekti. Güçtekin, kaçarak güçlükle hayatını kurtarırken saldırgan ve saldırganlardan şikayetçi oldu.Olayla ilgili konuşan kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin, '30 Kasım 2022 tarihinde 18:00'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun bakımında hasta yakınları tarafından ölüm tehditleri alarak bıçak çekilerek darp edildim. 50'li yaşlarda hasta acile göğsünde çok şiddetli bir ağrı olmasıyla sebebiyle bir hasta başvurdu. Çekilen tomografide maalesef aort damarı yırtılmış, yırtık şah damarlarına kadar ilerlemiş. İnsanın hayatında başına gelebilecek en ölümcül durumlardan biri, acilen ameliyata alındı' dedi.Güçtekin, 'Ameliyat dışında yaşama şansı maalesef yok. Sabah 08:00 de ameliyata girildi. Ameliyat tam 10 saat sürdü. 18:00'de ameliyat sonlandı. Hem aort damarı, hem aortun dalları yapay damar ile değiştirildi. Bir insanın yeryüzünde belki de olabileceği en kapsamlı ve zorlu ameliyatlardan birini geçirdi. 81 ilin 60'ında bu ameliyatı yapabilecek ne ekip var ne de cerrah. Daha önce hastayı hayatları boyunca görmemiş cerrahlar içinse çok uzun ve yorucu bir mesai oldu' diye konuştu.Açıklamasını sürdüren Güçtekin, 'Yemeksiz, susuz, ihtiyaç molasız, ayakta 10 saat devam eden bir ameliyat. Her yeri ter içinde ekip ameliyatı bitirdi. Ameliyatta planlanan her şey yapıldı. Bundan sonra hastanın önünde kritik saatler var. Hastanın genel durumu ve uyanıklığı yakından takip edilecek. Cerrahi ekipten biri olarak ameliyathaneden çıktım. Yoğun bakıma geçtim. Hasta yakınları meraktadır, daha fazla merakta kalmasınlar diye önce bilgi vermek istedim. Yakınlarını çağırttım. 30-40 kişi geldiler. Dert etmedim. Empati yaptım. Çok büyük bir ameliyat geçirdi hasta, telaşlıdır yakınları, herkes birinci ağızdan duysun beni diye hepsini etrafıma topladım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım' ifadelerine yer verdi.Yasin Güçtekin, 'Hepiniz ameliyat sonrası bilgi almışsınızdır, normalde 20-30 saniye sürer. Hasta iyi veya kötü denir, birkaç başlıca ayrıntı verilir ve takip edeceğiz denir. Meraklı bakışları görünce onların anlayacağı dilde her şeyi tek tek anlattım. Aort yırtılmalarının nasıl olduğunu, nasıl seyrettiğini, ameliyatta neler yaptığımızı, sonrasında bizi nelerin bekleyebileceğini. Tam 11 dakika boyunca duraksamadan konuştum. Sordukları tüm soruları cevapladım. Bana içlerinden birçoğu Allah razı olsun dedi. Teşekkür ettim. Yaptığımız işten gururlu bir şekilde yüzüm gülerek yoğun bakıma içeri girmişken arkamdan biri bağırdı. 'Doktor, doktor' diye bağırma sesine döndüğümde biri bana doğru yürüdü ve omuz attı. Hastayı görmek istediğini haykırdı. Daha yoğun bakıma gelmediğini, biraz sonra geleceğini söyledim. Yine de Covid önlemleri gereğiyle başhekimlik kararıyla yoğun bakımda görüş olmadığını ilettim. O sırada başka bir yakını bu saldırganı durdurmak için koştu ve tutmaya çalıştı. Saldırganı sakinleştirmeye çalıştım, şaşkınlığımı gizleyemedim' dedi.Saldırganın duvarları yumrukladığını kaydeden Güçtekin, 'Saldırgan duvarlara yumruk attı. Cihazları tekmeleyip cihazları kırdı. Bir anda elini arka pantolon cebine attı, bıçak gibi sivri bir cisim çıkarttı. 'Seni Öldürürüm' diye bağırarak üstüme koşmaya çalıştı. Hemşireler bıçağı görüp kaçmam için çığlık attı. Bıçağı görür görmez hemen ters yöne koştum. Saldırgan, yakınının elinden kurtuldu ve peşimden 50 metre koştu. Hızla yangın merdivenlerine koşup kapıyı arkamdan kapattım. Kalan yakınları da koşup saldırganı tutup geri götürdü. O esnada yakını saldırganı tutmasa, koşarken ayağım takılıp düşsem, bir şekilde bana yetişse bıçaklanacağım. Ne için peki? Benim sebep olmadığım bir hastalığı 10 saat emek vererek düzeltmeye çalıştığım için. Bana saldıran adam babası için hayatı boyunca hiç 10 saat aç kaldı mı, hiç 10 saat babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Yazıklar olsun. Binlerce kez yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu? Hepsine yazıklar olsun' açıklamasında bulundu.