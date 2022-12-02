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İngiltere'de sağlık sistemi alarmda! Ambulanslar içinde hastayla saatlerce hastane önünde bekliyor; yaşananlar bununla sınırlı değil

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle enerji krizinin vurduğu İngiltere'de yeni bir kriz patlak verdi. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen bilgilere göre ambulanslar içinde hastalarla hastane önlerinde saatlerce bekliyor. Ayrıca güç bela içeri alınan hastalar bu defa da bir yatak bulabilmek için hastane içinde resmen savaş veriyor.

Ekleme: 2.12.2022 - 11:21 Güncelleme: 2.12.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de sağlık sistemi alarmda! Ambulanslar içinde hastayla saatlerce hastane önünde bekliyor; yaşananlar bununla sınırlı değilRusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'yı pek çok farklı alanda krizler vuruyor. Enerji krizinin baş gösterdiği ülkelerin başında ise İngiltere geliyor.

İngiltere'de ise sağlık sisteminde yaşanan bir kriz ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay, ülkede haftada 10 binden fazla ambulansın, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az 1 saat beklediği öğrenildi.


Bu gecikmenin kasım ayının ortasından beri devam ettiği ifade ediliyor ve bu problem 2010 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Aynı zamanda sağlık görevlilerinin bu durumun hastalara ciddi zarar verdiğini ifade ettiği de söylendi. İddialara göre hatta 85 yaşındaki bir hasta, hastaneye girmek için 40 saat beklemiş.

Alınan verilere göre İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da kalp krizi ve felç gibi acil durumlarda hastalar 2 saatten fazla ambulans beklemekte. Normalde ise 18 dakika bekleme süresi var. Normalde ambulanslar hastaneye vardığında ise hastaların 15 dakika içinde alınması gerekmekte.

Olaylar bununla sınırlı değil. Güç bela hastaneye kabul edilen hastalar, bu defa da hastanede boş yatak bulabilmek için beklemek zorunda kalıyor. Başhemşireler hastanede yatak eksikliği olduğunu ve hastaların taburcu edilemediğini ifade ediyor.


Çünkü son zamanlarda İngiltere'de ölüm oranları oldukça arttı. Son aylarda haftada beklenenden 700 daha fazla ölüm gerçekleşiyor.

İngiltere'de sağlık sistemi alarmda! Ambulanslar içinde hastayla saatlerce hastane önünde bekliyor; yaşananlar bununla sınırlı değil



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