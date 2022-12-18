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Brüksel'de üçlü zirve! Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi: İletişim yeniden canlandırılsın

Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında Brüksel'de Cuma günü 3'lü kritik bir görüşme gerçekleştirilmişti. Yapılan kritik görüşmede Ankara-Atina arasındaki iletişimin canlandırılması konuları ele alındı.

Brüksel'de üçlü zirve! Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi: İletişim yeniden canlandırılsın
Ekleme: 18.12.2022 - 15:31 Güncelleme: 18.12.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Brüksel'de üçlü zirve! Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi: İletişim yeniden canlandırılsın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel'de geçtiğimiz cuma günü üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.

Ayrıntılar Geliyor...
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Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
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