Brüksel'de üçlü zirve! Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi: İletişim yeniden canlandırılsın

Türkiye-Almanya-Yunanistan arasında Brüksel'de Cuma günü 3'lü kritik bir görüşme gerçekleştirilmişti. Yapılan kritik görüşmede Ankara-Atina arasındaki iletişimin canlandırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura Brüksel'de geçtiğimiz cuma günü üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.Ayrıntılar Geliyor...