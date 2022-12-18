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Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-CAN" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi. Final maçında Arjantin ve Fransa karşılaşıyor. Başkan Erdoğan da dev finali takip etti. İşte dikkat çeken kareler...

Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...
Ekleme: 18.12.2022 - 20:27 Güncelleme: 18.12.2022 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...
Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-CAN' ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...

Başkan Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan Katar'da! Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde dikkat çeken kareler...

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