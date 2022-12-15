Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 DEAŞ terör örgütü üyesinden 5'i, tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, daha önce DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren 6 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları örgüt üyelerini operasyonla yakalayıp, gözaltına adı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 örgüt üyesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, daha önce DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.