Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…

Gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalından, CHP'de Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpasla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin bir WhatsApp grubu kurduğundan bahseden Aysever, buradaki bilgilerin Akşener'le de paylaşıldığını dile getirdi.İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Hukuki sürecin devam ettiği gerçeğine rağmen yaşanan olayı siyasi şova çevirmek isteyen İmanoğlu ve Akşener, Kılıçdaroğlu'nu adaylık konusunda zorda bırakacak bir adım attı.Alana toplanan kalabalıkla, siyasi mesajlar veren İmamoğlu ve Akşener, anketlerden gelen Kılıçdaroğlu gerçeğini görmezden gelerek siyasi bir oyuna kalkıştı. CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi kanalında yaptığı açıklamada CHP liderine kurulan oyunu gözler önüne serdi.Aysever iddiasında, İmamoğlu'nun 1 ay önce WhatsApp grubu kurarak 500 kişiyle birlikte propaganda çalışmasına başladığını ifade etti. Grubun içinde yer alan isimleri de açıklayan Aysever, Kaftancıoğlu bombasını da patlattı. Peki İmamoğlu ve Akşener eksenli ilerleyen cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun üstü nasıl çizildi? İşte kulisleri hareketlendiren o iddia:Bana gelen bilgi kesin bilgidir. İçinde hiçbir tartışma yoktur. Her şeyi olup bitenleri böyle dinleyin.Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, bundan çok uzun bir zaman önce bir organizasyon yapıyorlar, organizasyonun adı whatsApp grubu kurmak.Bu whatsApp grubu bir anda hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler gönderiliyor. Bu grubun içersinde 500 kişi var. Grubun adı her şey çok güzel oldu. Grubun içersinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde herkes burada bulunuyor. Bu süreçte etkisi olacak herkese propaganda yapılıyor.Canan Kaftancıoğlu da bu whatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu whatsapp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Zaten bu gruptaki kişilerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki hazırlıklarını tamamlamış durumda.Eğer bir il başkanı bu grubun içersinde yer almışsa ve böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı olduğu düşünülemez. Çünkü bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir.Bu whatsApp grubunun kurulması ve her şeyin açıkça ortada olması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerilim olduğu açık.Acaba diyor insan; bu dava sonucu açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi nasıl olsa bir şey çıkmaz ben de bunlara alet olmayayım demesi bundan mı? Birinci soru bu.İkinci soru; Acaba içerden bir ihbar gelmişti ve bu ihbarı alanlar Kemal beye söylemediler mi doğrudan gidip Meral hanıma mı söylediler?