Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…
Enver Aysever 6'lı masayı karıştıracak bir iddia ortaya attı. İBB Başkanı İmamoğlu YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası almış ve siyasi yasak kararı getirilmişti. Kararın ardından İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saraçhane'de kameralar karşısına geçti. Bu tablonun ardından Aysever CHP'yi ve 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ekibinin bir WhatsApp grubu kurduğunu dile getiren Aysever, WhatsAspp grubuyla başlayan ve Kılıçdaroğlu'ndan gizlenen bilgilerin Meral Akşener'e aktarılarak sürecin tamamlandığını açıkladı. Aysever CHP ve İYİ Parti ekseninde yaşanan adaylık krizini işte böyle gözler önüne serdi.
Gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalından, CHP'de Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpasla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin bir WhatsApp grubu kurduğundan bahseden Aysever, buradaki bilgilerin Akşener'le de paylaşıldığını dile getirdi.
İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Hukuki sürecin devam ettiği gerçeğine rağmen yaşanan olayı siyasi şova çevirmek isteyen İmanoğlu ve Akşener, Kılıçdaroğlu'nu adaylık konusunda zorda bırakacak bir adım attı.
Alana toplanan kalabalıkla, siyasi mesajlar veren İmamoğlu ve Akşener, anketlerden gelen Kılıçdaroğlu gerçeğini görmezden gelerek siyasi bir oyuna kalkıştı. CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi kanalında yaptığı açıklamada CHP liderine kurulan oyunu gözler önüne serdi.
Aysever iddiasında, İmamoğlu'nun 1 ay önce WhatsApp grubu kurarak 500 kişiyle birlikte propaganda çalışmasına başladığını ifade etti. Grubun içinde yer alan isimleri de açıklayan Aysever, Kaftancıoğlu bombasını da patlattı. Peki İmamoğlu ve Akşener eksenli ilerleyen cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun üstü nasıl çizildi? İşte kulisleri hareketlendiren o iddia:
İMAMOĞLU EKİBİNDEN WHATSAPP GRUBU
Bana gelen bilgi kesin bilgidir. İçinde hiçbir tartışma yoktur. Her şeyi olup bitenleri böyle dinleyin.Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, bundan çok uzun bir zaman önce bir organizasyon yapıyorlar, organizasyonun adı whatsApp grubu kurmak.
500 KİŞİ YER ALIYOR
Bu whatsApp grubu bir anda hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler gönderiliyor. Bu grubun içersinde 500 kişi var. Grubun adı her şey çok güzel oldu. Grubun içersinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde herkes burada bulunuyor. Bu süreçte etkisi olacak herkese propaganda yapılıyor.
ARALARINDA KAFTANCIOĞLU DA VAR
Canan Kaftancıoğlu da bu whatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu whatsapp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Zaten bu gruptaki kişilerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki hazırlıklarını tamamlamış durumda.
Eğer bir il başkanı bu grubun içersinde yer almışsa ve böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı olduğu düşünülemez. Çünkü bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir.
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK GERİLİMİ
Bu whatsApp grubunun kurulması ve her şeyin açıkça ortada olması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerilim olduğu açık.
KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS İDDİALARI: İÇERİDEN GELEN BİLGİ MERAL HANIMA MI GİTTİ?
Acaba diyor insan; bu dava sonucu açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi nasıl olsa bir şey çıkmaz ben de bunlara alet olmayayım demesi bundan mı? Birinci soru bu.
İkinci soru; Acaba içerden bir ihbar gelmişti ve bu ihbarı alanlar Kemal beye söylemediler mi doğrudan gidip Meral hanıma mı söylediler?