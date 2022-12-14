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İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu

İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan Tire ilçesinden ise acı bir haber geldi. 95 yaşında Alzheimer hastası bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
Ekleme: 14.12.2022 - 08:57 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış akşam saatlerinde Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu.

Sağanak, özelikle Tire'nin Armutlu Mahallesi'nde sele dönüştü.

Etkili sağanak nedeniyle, Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi.

İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu

Arama sonucu Koca'nın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
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