Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Yarın hesaplara yatacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında verilen yardımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 buçuk milyon vatandaşa aktarılacak 3.2 milyar liranın yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle...Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin 'kimsesizlerin kimsesi' olması vasfını koruyoruz...Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YARDIMI DESTEĞİElektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının da ilk ödemesi bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza aktarılacak periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık...7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.