Van'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu başlatıldı

Ülke genelinde teröristlere göz açtırılmıyor.Her kentte ayrı ayrı düzenlenerek teröristlerin leşini çıkaran Mehmetçik, terör örgütüne açık alan bırakmıyor.Teröristlerin birçok mühimmatlarını ve yaşama alanlarını imha eden kahraman Türk askeri yeni bir operasyonun daha düğmesine bastı.Van'da 460 personelin katılımıyla başlatılan operasyonu İç İşleri Bakanlığı duyurdu.PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzman Jandarma 7'inci Kad. Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerine bağlı 460 personelden oluşan 40 operasyonel tim görev alıyor.