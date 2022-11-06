Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama

Ankara-Kayseri karayolu Nevşehir sınırlarındaki İlicek mevkisi yakınlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yolcu otobüsü şarampole devrildi. Edinilen bilgilere göre, kazada 17 kişi yaralandı. Otobüsün, Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıdığı öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da açıklama geldi. İşte son dakika kaza haberinin detayları...

Ankara - Kayseri karayolu Nevşehir sınırlarındaki İlicek mevkisi yakınlarında, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İşte son dakika kaza haberinin tüm ayrıntıları...





17 KİŞİ YARALANDI

T.A. yönetimindeki, Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.





Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



FATİH ERBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri’ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



