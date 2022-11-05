İstanbul Boğazı'nda teknelere denetim

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla İstanbul boğazındaki balıkçı, gezi ile tur teknelerinde genel huzur ve asayiş denetimi yaptı.Saat 14.00'de başlayan denetimler saat 16.00'da sona erdi.Polis ekipleri, teknelerdeki yolculara Genel Bilgi Taraması yaparken gemilerin ruhsatlarını, kaptanların ise yeterlilik belgeleri ile ehliyetlerini kontrol etti.Polis, teknelerdeki turistlerin de pasaportlarını kontrol ederek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığına baktı. Ekipler aynı zamanda özellikle tur teknelerindeki görevlileri içeride sigara içilmemesi konusunda uyardı.Boğazdaki denetimler sırasında 20 kişiye Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı.