  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da otomobil bariyere çarpıp alev aldı

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp alev alan otomobilde 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 30.11.2022 - 13:16 Güncelleme: 30.11.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da otomobil bariyere çarpıp alev aldıKayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir yönetimindeki MXL1453 Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında bariyere çarpıp, sürüklendi.

Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kaza sırasında sürücü Temir (46), araçtan yola savruldu.

Otomobil alev aldı, 2 kişi sıkıştı
Otomobilde ise yangın çıktı.

Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarılırken, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İki genç kız hayatını kaybetti
Yangın itfaiye tarafından söndürülürken; Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Biri de hastanede can verdi
Erkan Temir, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Fatih Temir ise ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da otomobil bariyere çarpıp alev aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye 'kara harekatı' tepkisi: Gölge etmesinler yeter
Gelibolu'da SİT alanları işte böyle talan ediliyor! Şehitlerin kemiklerini sızlatan acı manzara!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Akşener'den aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerine destek
Kırsal kalkınma yatırımları Haziran 2023'te tamamlanacak
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme mesajı
Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Cephede durum ağır
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı