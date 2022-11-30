Ankara'da otomobil bariyere çarpıp alev aldı

Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir yönetimindeki MXL1453 Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında bariyere çarpıp, sürüklendi.Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kaza sırasında sürücü Temir (46), araçtan yola savruldu.Otomobilde ise yangın çıktı.Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarılırken, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı.Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Yangın itfaiye tarafından söndürülürken; Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Erkan Temir, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Fatih Temir ise ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.