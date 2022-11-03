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KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı

ABD'nin ardından İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunmuş, sunucunun "Hep soruluyor '8 saat nereye gitti' diye. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?" sorusu üzerine yayını terk etmişti. KRT TV, Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'deki 8 saat' sorusuna cevap vermediği bölümü ise yayından kaldırdı.

KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
Ekleme: 3.11.2022 - 15:24 Güncelleme: 3.11.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı turları devam ediyor. İlk olarak ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'nun bu seferki durağı İngiltere oldu. Londra'da temaslarına devam CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına bağlandı. Londra ziyaretini anlatan Kılıçdaroğlu, bir anda sunucunun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saatini hatırlatması üzerine yayını aniden terk etti.


"Başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü 8 saat hep soruluyor"

Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim." ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

ABD'nin ardından İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sunucunun 'Bir ara başka bir adrese gitme durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor '8 saat nereye gitti' diye. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?' sorusu üzerine yayını terk etti.

Resmi hesaptan paylaşımlar silindi

Yayının ardından CHP Genel Merkezi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden KRT yayınlarını teker teker sildi. KRT TV de 'ABD'deki 8 saat' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun sinirlenerek yayını terk etmesi ile ilgili bölümü yayından kaldırdı.
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