İzmir'de taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı belirlenen taksi şoförü, 9 bin sentetik hap ile birlikte yakalanarak, tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan taksi şoförü ekipleri harekete geçirdi.Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.İ. adlı taksi şoförünün taksi ile uyuşturucu taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Takibe alınan taksi, Otokent civarında durduruldu.Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 163 kutu halinde 9 bin 128 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü ele geçirildi.İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan taksi şoförü O.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.